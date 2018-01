Avec «Christian Dior, couturier du rêve», «Fortuny, un Espagnol à Venise», ou encore «Balenciaga, l’oeuvre au noir», l’année 2017 a été riche en expositions et rétrospective mode. Bonne nouvelle, 2018 devrait également satisfaire les envies de découverte des adeptes de la couture et du prêt-à-porter, avec une multitude d’expositions d’envergure notamment consacrées à des couturiers légendaires, comme Margiela ou Alaïa. Voici les expos mode à ne surtout pas rater en 2018.

«Beyond Seeing» au WIP La Villette – PARIS

Le Goethe Institut, en partenariat avec une sélection d’écoles de mode et d’art d’Allemagne, de France, de Belgique et de Suède, présente l’exposition itinérante, interactive et expérimentale «Beyond Seeing», du 18 au 28 janvier au WIP La Villette à Paris. L’exposition vise à « rendre perceptibles la mode et le design dans une interaction des différentes perceptions sensorielles se situant au-delà du sens visuel » à travers des créations, mais aussi des ateliers, des performances et des interventions artistiques. Cette exposition d’un nouveau genre, basée sur le toucher, l’odorat ou encore l’ouïe, prendra ensuite ses quartiers dans les différents pays participants.

> Beyond Seeing – Du 18 au 28 janvier 2018 – WIP La Villette (30, avenue Corentin-Cariou, Paris 19e).

«Margiela / Galliera 1989-2009» au Palais Galliera – PARIS

Le Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris, accueillera, du 3 mars au 15 juillet prochains, la première rétrospective consacrée à Martin Margiela dans la capitale française. L’occasion de revenir sur la carrière du créateur, du printemps-été 1989 au printemps-été 2009, à travers plus de 100 silhouettes, mais aussi des vidéos de shows et des installations spécifiques.

> Margiela / Galliera – Du 3 mars au 15 juillet 2018 – Palais Galliera (10, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris 16e).

«Corps célestes: la mode et l’imaginaire catholique» au Met – NEW YORK

Le Metropolitan Museum of Art présentera l’exposition «Corps célestes : la mode et l’imaginaire catholique», du 10 mai au 8 octobre 2018, montrant l’impact de la religion, et notamment des traditions du catholicisme, sur les maisons de couture et créateurs. Outre les maisons actuelles, comme Dolce & Gabbana, l’exposition mettra en vedette une série de robes papales et d’accessoires issus des archives du Vatican.

> Corps célestes: la mode et l’imaginaire catholique – Du 10 mai au 8 octobre 2018 – Metropolitan Museum of Art (1000, 5th Avenue, New York).

«Azzedine Alaïa: The Couturier» au Design Museum de Londres – LONDRES

Le Design Museum de Londres consacrera une exposition à Azzedine Alaïa du 10 mai au 7 octobre 2018. L’occasion de revenir sur la carrière du couturier décédé le 18 novembre dernier, et de découvrir son univers et ses créations couture intemporelles, pensées et réalisées au service de la féminité.

> Azzedine Alaïa: The Couturier – Du 10 mai au 7 octobre 2018 – Design Museum de Londres (224-238, Kensington High Street, Kensington, London).