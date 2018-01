Alors que la première phase du chantier sur la rue Sainte-Catherine Ouest vient d’être lancée, plusieurs boutiques du centre-ville ont subi une cure de rajeunissement. Visite guidée de trois d’entre elles.

Arc’teryx

Plus qu’une simple boutique, le nouvel espace Arc’teryx a été réaménagé et agrandi pour offrir un lieu de rassemblement à la communauté. La marque canadienne y proposera entre autres des événements gratuits, comme des ateliers de photo de montagne, des de fartage et d’entretien des skis et, plus tard au printemps, des ateliers de mécanique de vélo. «Nous voulons organiser un événement par semaine dès 2018», souligne le directeur de la boutique, Jean-François Parent. Le local dispose aussi d’un comptoir café et d’un casque de réalité virtuelle pour vivre l’expérience d’une sortie de ski hors-piste en Colombie-Britannique.

1515, Sainte-Catherine Ouest

Lululemon

La boutique montréalaise phare de lululemon récemment rénovée a également été agrandie, ce qui lui a permis d’élargir son offre pour hommes. De plus, on y trouve un miroir numérique interactif qui met en lumière les activités offertes dans la communauté. Petite touche design : la marque canadienne a aussi inauguré une murale colorée peinte par Five Eight, un artiste multidisciplinaire d’ici, une oeuvre illustrant deux yogis et un coureur qui reflète bien son ADN.

1232, Sainte-Catherine Ouest

Best Buy

La chaîne vient de terminer les rénovations de son grand magasin situé à deux pas du La Baie centre-ville. Toujours aménagé sur deux étages, le nouveau magasin concept montréalais a été pensé pour offrir «une expérience plus immersive et interactive». Objectif : attirer en boutique ces acheteurs qui se font de plus en plus nombreux à magasiner en ligne. Cela se traduit entre autres par de nombreux postes de démonstration interactifs, un mur entier consacré à la domotique et un nouvel espace d’électroménagers.

470, rue Sainte-Catherine Ouest