Des robes de couturiers portées par les plus grandes stars hollywoodiennes lors de la 75e cérémonie des Golden Globes seront vendues aux plus offrants au profit de l’organisation «Time’s Up Legal Defense Fund», qui permet de financer la défense de victimes d’agressions sexuelles et de harcèlement au travail.

Les actrices avaient fait grand bruit lorsqu’elles avaient décidé d’arborer des tenues noires sur le tapis rouge de la remise de prix début janvier en soutient à l’initiative «Time’s Up», et c’est désormais au tour du groupe de presse Condé Nast de s’associer à eBay pour vendre certaines de ces robes aux enchères.

Les amatrices de mode découvriront 34 robes sur le site d’enchères dès le 19 janvier, avec les créations Gucci portées par Dakota Johnson et Margot Robbie, les tenues Louis Vuitton d’Alicia Vikander, Michelle Williams et Emma Stone, sans oublier la création Vera Wang de Meryl Streep. La robe Givenchy de Nicole Kidman et la tenue Tom Ford de Gal Gadot seront aussi à saisir, aux côtés d’autres créations offertes par Prada, Dior, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Chanel Haute Couture et d’autres créateurs.

«Chez Condé Nast, nous avons toujours cru en l’importance d’actions rapides pour soutenir les importants changements de société», a confié Anna Wintour, rédactrice en chef du Vogue américain. «Grâce à cette vente menée sur eBay, (…) nous espérons que les robes noires vues cette année lors de ces Golden Globes historiques soulèveront des fonds pour l’initiative TIME’S UP, et aideront à soutenir les histoires et les voix des victimes de mauvais comportements sexuels.»

Les fonds engrangés par cette vente seront reversés à l’organisation «Time’s Up Legal Defense Fund», lancée par des femmes d’influence à Hollywood (notamment Natalie Portman et Reese Witherspoon), qui aide les femmes victimes de harcèlement sexuel au travail à trouver des conseillers juridiques pour assurer leur défense.

Cette vente aux enchères sera organisée du 19 au 26 janvier sur ebay.com/timesup.