La 24e cérémonie des Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) s’est déroulée dimanche Los Angeles, et a réuni une pléiade d’acteurs et d’actrices issue des univers du cinéma et de la télévision. Après le total look noir des Golden Globes en réponse à l’appel lancé par le mouvement Time’s Up contre le harcèlement et les agressions sexuels, la tendance était à la couleur, aux paillettes et aux détails couture.

Retour en images sur les plus belles robes de la soirée.

L’actrice Sydelle Noel a choisi une somptueuse robe Leanne Marshall déclinée dans un jaune vibrant.

Kristen Bell a également opté pour de la couleur avec cette robe bustier framboise signée J. Mendel.

Sexy, chic, glamour, Halle Berry a illuminé la soirée dans une robe Pamella Roland.

Margot Robbie mise sur une élégance plus sobre avec cette robe rose poudré signée Miu Miu, ornée de perles, de sequins et de plumes.

La chanteuse Mandy Moore a opté pour une slip dress très estivale déclinée dans un bleu aux multiples effets. Une création imaginée par Ralph Lauren.

L’actrice Holly Hunter a foulé le tapis rouge dans une robe or métallique signée Paule Ka.

Reese Whitherspoon portait une robe graphique d’un vert profond signée Zac Posen.

Summum de l’élégance pour Dakota Fanning, qui a jeté son dévolu sur une robe rose pâle aux détails couture signée Prada.