En cette saison de galas, l’une des tendances observées sur les tapis rouges semble bien être le petit chignon. Voici cinq façons, testées et approuvées par les stars, de le porter.



Romantique et bas

Alicia Vikander a choisi de porter un chignon près du cou aux Golden Globes. Le chignon bas, parfaitement réalisé, a également été le choix de l’actrice Diane Kruger à cette occasion.

Doublé

Millie Bobby Brown ne portait pas un, mais deux petits chignons aux Screen Actors Guild Awards. La tête d’affiche de Stranger Things a accompagné cette coiffure au look très jeune de petits rubans.



Bien haut

L’actrice Rachel Brosnahan a volé la vedette avec un volumineux chignon haut des plus élégants aux Golden Globes. Une coiffure qui donnait un peu de piquant à sa tenue noire, asymétrique et très classique.



Coiffé décoiffé

Angelina Jolie était très décontractée sur le tapis rouge des Golden Globes, avec un coiffé-décoiffé et quelques mèches libres. Nicole Kidman a opté pour un style similaire, dans une version légèrement plus compliquée.



Tiré

Leslie Bibb (ci-dessus) et Tracee Ellis Ross sont demeurées simples et classiques, respectivement aux Golden Globes et aux Screen Actors Guild Awards, avec des chignons placés à mi-hauteur. Un style très femme d’affaires.