Plus que quelques mois avant la folie des mariages de cet été. Vous faites partie des heureux élus? Pinterest a recensé les tendances déco qui feront florès lors du plus beaux jour de votre vie ou celui de vos amis.

Le pouvoir des fleurs

Des fleurs, des fleurs et encore des fleurs… Pinterest rapporte que pour le grand jour, les internautes sont friands de plantes en pots, de fleurs suspendues ou encore de compositions florales minimales. À vos bouquets !

Union en pleine nature

Pourquoi vouloir s’enfermer alors que l’on peut guincher en pleine forêt ? Certains mariés célèbrent leur union dans une ambiance forestière ou tout simplement dans un vaste jardin.

Enjailler ses invités

Pour divertir ses invités, les mariés auront recours à nombre de jeux en plein air et à des livres d’or décalés.

Matériaux inattendus

Faites fi du tulle et autre dentelle! Les matières brutes et industrielles s’invitent sur des panneaux et des bougeoirs.

Géométrie bonjour!

Les formes géométriques sont partout, dans les invitations 3D ou encore dans les himmelis, ces écrins à fleurs qui nous viennent de la Scandinavie.

Il y a une vie après la limousine

En 2018, votre arrivée devra se faire en montgolfière, en bateau, mais aussi et surtout… en scooter.

Simplicité de mise

Les mariés adoptent seulement la cérémonie civile pour un mariage pas complexe pour un sou et sans prise de tête.

Voyage Voyage!

Côté lune de miel, les jeunes mariés opteront pour la Suisse, Bali ou un safari.

Avant le début des hostilités

Avant les traditionnels débordements des mariages, la mariée se détendra dans un spa avec sa tribu.