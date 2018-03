La blogueuse de mode australienne Kate Hannah, aussi diplômée en design de mode, est célèbre sur l’internet pour son avant-gardisme et son style coloré. Rencontre.

Avec ses cheveux multicolores, ses chaussures iridescentes et ses pièces ornées de fourrure, Kate Hannah possède une garde-robe qui ressemble à une caverne d’Ali Baba. Sur Instagram, la designer de Perth, en Australie, est célèbre pour son style coloré et surtout sa crinière arc-en-ciel.

En entrevue avec Métro, elle parle de ses inspirations et de trucs pour mettre de la couleur dans sa garde-robe.

Pourquoi aimez-vous autant la couleur?

La couleur représente le plaisir et le bonheur, bref, tout ce que j’aime voir s’épanouir autour de moi. Les combinaisons de couleurs peuvent aussi provoquer une vaste gamme d’émotions. Il s’agit là d’un outil très puissant qui me permet de m’exprimer grâce à la mode.

Comment avez-vous commencé à créer des agencements colorés et à les partager sur l’internet?

J’avais déjà un compte Tumblr depuis un certain temps et j’ai pensé qu’Instagram serait une bonne manière de rejoindre les gens. Au départ, j’expérimentais avec mon style, mais la couleur a pris de plus en plus de place à mesure que je prenais confiance en moi.

Que voulez-vous exprimer?

Je veux être créative et avoir du plaisir, autant dans la mise en scène de mes publications que dans ma vie en général. J’espère que les gens qui sont un peu timides et qui n’arrivent pas à exprimer qui ils sont pourront y trouver de l’inspiration et se défaire de leurs inhibitions afin d’arriver à célébrer leur propre style. Après tout, c’est beaucoup plus plaisant d’être soi-même sans avoir à étouffer sa créativité.

Quelle couleur préférez-vous?

Je les aime toutes, bien sûr, mais si j’étais forcée d’en choisir une, je dirais le rose.

32 000 Sur Instagram, Kate Hannah (@katehannah) compte plus de 32 000 abonnés.

Où trouvez-vous vos vêtements?

Un peu partout! J’aime acheter des pièces vintage. Je participe aussi à des échanges de vêtements (swap) et je magasine dans des friperies. Il m’arrive aussi de présenter mes propres créations, puisque je suis designer de mode – ma griffe s’appelle P’JUNK. Fabriquer des vêtements et personnaliser des articles de seconde main est amusant et me permet de peaufiner mon style. Je le recommande!

Comment revoir sa garde-robe pour adopter un style aussi flamboyant que le vôtre?

Mon meilleur conseil serait d’abord de ne changer que si vous trouvez naturel de le faire. Si vous voulez porter davantage de la couleur, vous pouvez commencer à ajouter progressivement des pièces colorées et être créatif avec les vêtements que vous possédez déjà. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la personnalisation! Une pièce banale peut être transformée et devenir votre morceau favori.

Qui vous inspire?

Personne! Cela dit, j’admire le style de certaines personnes en particulier, comme Leigh Bowery, Iris Apfel et Vivienne Westwood.

Comment prenez-vous soin de votre spectaculaire chevelure?

Toutes les six semaines environ, je visite mon salon de coiffure favori à Perth (Hairhouse Warehouse Belmont). Avoir des cheveux arc-en-ciel est fantastique! Entre deux colorations, j’en prends grand soin pour que la couleur ne se délave pas trop rapidement, par exemple en me lavant les cheveux à l’eau froide, en utilisant les outils coiffants à une chaleur modérée et en appliquant du shampoing sec pour ne pas avoir à les laver trop souvent.