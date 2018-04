Passer d’une crinière brune au blond platine ne peut pas se faire en criant ciseaux! Sophie Tessier, de La Rousse Espace Beauté, nous prodigue ses meilleurs conseils.

Entretien

«Quand on choisit d’avoir les cheveux blonds, il faut être prête à entretenir régulièrement la couleur et à traiter les cheveux avec les bons produits», commence-t-elle. On parle de cinq ou six semaines pour des mèches, et d’un mois maximum pour une tête entière.

Lavage

«Les shampoings secs sont tout indiqués pour espacer les shampoings. Pour ma part, j’estime que laver les cheveux tous les deux ou trois jours, c’est suffisant», conseille Sophie Tessier. Autres gestes à privilégier : démêler les cheveux avant d’entrer dans la douche, préférer l’eau tiède et éponger les longueurs plutôt que les frotter avec la serviette.

Coiffage

Comme les cuticules des cheveux décolorés ont tendance à s’ouvrir plus facilement et à casser, il est primordial d’appliquer un protecteur thermique avant d’utiliser le séchoir et le fer, indique notre experte. «Il existe aussi des revitalisants et des masques qui aident à refermer les cuticules, ce qui améliore la brillance des cheveux.»

La chanteuse Katy Perry a commencé par des tresses blondes au début de 2017, puis elle a adopté le style garçonne peroxydée qui l’a complètement transformée. Une coupe qu’elle porte encore. (AFP/Relaxnews)

Dans la trousse

Le blond finit par jaunir avec le temps. Pour remédier à ce problème entre deux visites chez le coiffeur, il suffit d’utiliser un revitalisant pigmenté qui vient corriger la couleur tout en ajoutant de la brillance. Ce produit, un classique, a été récemment reformulé et est offert dans une grande variété de nuances, du blond au rouge, en passant par le brun chocolat. Essentiel.

Soin masque colorant Nutri Color Creme (nuance 1003 Golden Blonde)