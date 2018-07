L’industrie cosmétique en est une qui attache beaucoup d’importance à l’innovation et à l’efficacité, certes, mais aussi aux apparences. Cette fois, Métro s’est intéressé au contenant plutôt qu’au contenu. Zoom sur cinq flacons et autres petits pots esthétiques, mais surtout fonctionnels.

Un vaporisateur 3 en 1

La nouvelle marque canadienne de produits capillaires Design.Me propose un vaporisateur de fixatif carrément révolutionnaire. Son embout offrant trois réglages ajustables permet de choisir la tenue dont on a besoin – légère pour dompter les frisottis, moyenne pour une mise en plis bien lisse ou ferme pour les coiffures hautes et élaborées.

Laque 3 en 1 Hold.Me Three Ways, Design.Me, 22$, dans certains salons

Un tube hygiénique

Avène a lancé (et breveté) un système de fermeture pour les tubes permettant de conserver les crèmes dans un milieu stérile à l’abri des bactéries, et ce, sans conservateurs. D’ailleurs, les produits qui en bénéficient sont fabriqués dans un environnement contrôlé où les opérateurs doivent porter un habit spécial qui leur prend 20 minutes à enfiler. Autre avantage du système D.E.F.I. : à chaque utilisation, pas de surplus de crème qui déborde du tube.

Crème relipidante XeraCalm AD, Avène, 27$

Un crayon qui s’aiguise tout seul

L’aiguisoir intégré dans le bouchon de ce crayon à lèvres nous assure de ne jamais être pris de court par une pointe pas assez fine. Et même pas besoin de ramasser les résidus d’aiguisage : le tout s’accumule bien proprement dans le bouchon. À noter que cette innovation est aussi proposée pour d’autres produits de la marque, notamment les crayons pour les yeux.

Traceur à lèvres Forever Sharp, Marcelle, 12$

Quatre en un

Clarins a revisité le fameux concept du stylo à quatre couleurs de notre enfance. Pour cette version cosmétique, on a troqué les encres colorées contre trois mines pour les yeux et une pour le contour des lèvres. Même principe éprouvé, avec des mines fines tout indiquées pour des traits discrets. Et ça ne s’arrête pas là : ce stylo peut aussi servir à intensifier les sourcils.

Stylo 4 couleurs, Clarins, 35$

Un boîtier polyvalent

À première vue, l’emballage de la nouvelle formule de poudre libre signée Elizabeth Arden n’a rien de spécial. Il suffit cependant d’en détacher la partie supérieure – dans un fini laqué noir chic – pour obtenir un pratique boîtier de voyage. Parfait pour les retouches de dernière minute!

Poudre libre High Performance, Elizabeth Arden, 45$