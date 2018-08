Après avoir passé trois ans à créer des accessoires de cuir sur mesure dans un anonymat relatif, Jordan Lajoie fait passer la marque qui porte son nom à la vitesse supérieure. Première étape: le lancement, aujourd’hui, d’une collection d’essentiels aux lignes minimalistes.

Dans son atelier de l’avenue du Parc, dans Rosemont, Jordan Lajoie s’emploie à créer des patrons originaux qui seront transposés en accessoires à partir des cuirs les plus fins grâce à un savant mélange de savoir-faire traditionnel et de connaissances technologiques.

«Beaucoup de marques de maroquinerie cousent leurs produits à la machine, mais nous nous distinguons en cousant tout à la main», souligne le designer. Pourquoi, est-on tenté de demander? Pour offrir des produits qu’on garde pendant des générations, répond Jordan Lajoie. La technique centenaire qu’il privilégie – la couture point sellier – est d’ailleurs reconnue pour sa durabilité.

Et comme dans les ateliers d’antan, on ne verra pas de travail à la chaîne chez lui : chaque pièce est confectionnée de A à Z par un seul artisan. C’est ce savoir-faire, associé à la précision d’un appareil moderne de coupe au laser, qui résume toute la philosophie de Lajoie.

Du sur-mesure au prêt-à-porter exclusif

Forte de son expérience dans le sur-mesure, la griffe vient de lancer sur son site web une collection d’accessoires essentiels : trois porte-cartes, deux portefeuilles, un étui de voyage et une mallette style portfolio (sur la photo ci-dessous) proposés en deux coloris, noir et tabac. Bref, des classiques qui ne se démodent pas. Les prix? De 60$ pour le plus petit porte-cartes à 800$ pour la mallette.

«On reste quand même une marque exclusive, rappelle le responsable du développement commercial, Pascal LeCourtois. C’est pourquoi il y aura des quantités limitées dans chaque couleur; nous voulons que nos clients aient l’impression d’acheter un produit unique.» La capsule Essentiels sera ainsi appelée à se renouveler année après année. D’autres collections saisonnières continueront par ailleurs d’élargir la gamme ponctuellement.

Pour nous, c’est vraiment important d’offrir des produits de qualité conçus pour traverser les années et le temps. On prend au sérieux le travail qu’on fait. – Pascal LeCourtois, Responsable, développement commercial

Pour le moment, les créations signées Lajoie sont vendues uniquement en ligne et dans une boutique de Boston. Il n’est toutefois pas exclu que la liste des points de vente s’allonge, confirme M. LeCourtois. «On fait grandir notre réseau petit à petit, affirme-t-il, mais c’est important pour nous de garder une certaine exclusivité.»