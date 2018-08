H&M a dévoilé sa dernière collection «Studio» directement inspirée de la série culte «Twin Peaks».

Le géant de l’habillement a présenté «Neo Noir Chic», sa nouvelle gamme automne/hiver 2018 pour femmes conçue par la filiale haut de gamme d’H&M Studio.

Cet automne, place à une esthétique rêveuse inspirée de la série phare des années 1990. Cette collection comprend des robes larges à encolure à nouer, des vestes d’inspiration masculine, des robes en soie et autres pulls en maille aux motifs rétros. La marque a par ailleurs incorporé une note de nostalgie clin d’œil aux années 1950 dans cette collection qui sera commercialisée à partir du 6 septembre.

«Avec H&M Studio, nous adorons jouer avec les codes féminins et masculins et cette année nous avons ajouté une vibe années 50. [La collection] offre des pièces ultra-féminines associées à des détails plus masculins et des grands classiques qui vous invitent à créer votre look personnel», a commenté Pernilla Wohlfahrt, directrice du design d’H&M.

Cette collection est la dernière en date de la griffe, qui a récemment fait appel à la chanteuse britannique Izzy Bizu pour incarner sa collection Divided Music, et qui a par ailleurs dévoilé une collection inspirée des motifs des papiers peints et textiles de GP & J Baker cet été.