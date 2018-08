La maison française annonce le lancement de sa toute première ligne de maquillage entièrement dédiée à la gent masculine. Trois premiers essentiels «Boy de Chanel» seront proposés en Corée dès le 1er septembre, puis dans le reste du monde à compter de novembre 2018.

Chanel se démarque et brise une fois de plus les carcans à quelques semaines de la rentrée en annonçant le lancement d’une première ligne de maquillage pour les hommes. Une nouvelle gamme, composée pour ses débuts de quelques produits seulement, qui vient ainsi compléter une large offre proposée aux femmes.

«En créant Boy de Chanel, sa première ligne de maquillage pour hommes, Chanel réaffirme les codes toujours en mouvement d’une vision qui ne change pas : la beauté n’est pas une histoire de genre, c’est une histoire de style», souligne la maison dans un communiqué.

Pour son lancement, la ligne «Boy de Chanel» se composera de trois indispensables: un fond de teint, décliné en quatre nuances et pensé pour corriger les imperfections de la façon la plus naturelle qui soit, un baume à lèvres destiné à protéger et hydrater sans effet de matière, et un stylo pour dessiner la ligne des sourcils et les discipliner.

Ces premières références seront mises en vente dès le 1er septembre en Corée, puis dans le reste du monde à compter de novembre 2018, uniquement en ligne sur www.chanel.com. Dès janvier 2019, elles seront également disponibles dans les boutiques de la maison.