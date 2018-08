Dans les maisons de thé, les cuisines et… les laboratoires cosmétiques, on n’en a plus que pour le matcha. Coup d’œil sur l’ingrédient de l’heure.

Les amateurs de cosmétiques dits «naturels» ne sont pas les seuls à avoir ciblé le potentiel du matcha. De grandes entreprises de cosmétiques, comme Lush ou encore The Body Shop, tirent profit des propriétés de la populaire poudre verte dans certaines de leurs gammes.

Quelles propriétés exactement? Il s’agit bien sûr d’un concentré d’antioxydants, réputés pour leurs effets anti-âge, mais aussi d’un régulateur de sébum.

«En plus d’être une boisson fort appréciée au Japon, le matcha a de nombreux bienfaits pour la peau en raison de son action astringente et antioxydante», confirme d’ailleurs dans un communiqué l’aromathérapeute et herboriste Stéphanie Maltais, derrière la petite marque de cosmétiques artisanaux Nuphar.

La jeune femme d’affaires s’est ainsi associée à une autre Montréalaise, Léonie Brais Laporte, spécialiste des thés et fondatrice de Bangoshi, pour créer un masque purifiant à base de matcha de première qualité.

Du côté de la marque torontoise Graydon, reconnue pour ses formules simples à base de superaliments, le matcha a été intégré dans un shampoing, aux côtés d’autres ingrédients tendance comme le chia et l’huile de chanvre.

Et ce ne sont là que quelques exemples.

5 produits à base de matcha

Si les vertus du matcha vous enchantent, vous pouvez aussi concocter vos propres produits dans votre cuisine. Voici cependant quelques articles trouvés sur les tablettes et qui tirent profit des vertus du matcha sous différentes formes:

Shampoing matcha-menthe, Graydon, 25 $

Masque au matcha, Nuphar, 20 $ les 50 g

Tonique solide, Milk Makeup, 17 $ chez Sephora

Baume Matcha, Winky Lux, 18 $ chez Murale

Savon Matcha, La Saponnière Québécoise, 6 $