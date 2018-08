Dior et Chanel à Paris, Fendi et Prada à Milan, ou encore Burberry à Londres: si certaines maisons n’affichent aucune intention de changer de décor pour les défilés de septembre, d’autres ont pris le parti de présenter leur nouvelle collection dans une autre capitale de la mode, voire dans une ville encore plus inattendue.

À quelques jours du coup d’envoi de la Fashion Week de New York, le 6 septembre, tour d’horizon des maisons qui ont choisi de déménager le temps de leur prochain défilé.

La Chine pour Tommy Hilfiger

Depuis le lancement de ses défilés événementiels TommyNow en septembre 2016, Tommy Hilfiger change d’ambiance chaque saison pour présenter ses différentes collections. Après New York, Los Angeles, ou encore Milan, la marque de prêt-à-porter a jeté son dévolu sur Shanghai pour l’automne 2018. Elle y présentera ses collections Hilfiger, hommes et femmes, Tommy Icons, mais aussi – et surtout – la capsule réalisée en étroite collaboration avec le quadruple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton. Le défilé sera organisé le 4 septembre prochain, avec une mise en vente immédiate de la majorité des créations.

Victoria Beckham fête 10 ans de création à Londres

La marque éponyme de la créatrice britannique défilera pour la toute première fois à la Fashion Week de Londres à l’occasion de son 10e anniversaire. Lancée en 2008, la marque Victoria Beckham avait jusqu’alors uniquement défilé à New York, mais la styliste star a récemment annoncé un virage stratégique qui sera amorcé dans la capitale britannique. C’est en effet là que la marque a aménagé ses nouveaux locaux et qu’elle dévoilera pour la première fois sa nouvelle collection. Très attendu, le show se tiendra le 16 septembre prochain, d’après le calendrier provisoire publié par les organisateurs de l’événement.

Rodarte de retour à New York

Après trois saisons passées à Paris, la marque Rodarte est à nouveau inscrite au calendrier officiel de la Fashion Week new-yorkaise. Une aubaine pour le Conseil des créateurs de mode américains, qui peut également se réjouir du retour de la maison Proenza Schouler, qui avait aussi déserté la grosse pomme pour Paris. Rodarte présentera sa collection printemps-été 2019 le 9 septembre prochain, alors que Proenza Schouler organisera son défilé le lendemain, le 10 septembre.

Gucci à Paris

Habituée à défiler à Milan, la maison italienne posera cette année ses valises dans la capitale française. Un événement qui s’inscrit dans un projet en trois volets souhaité par Alessandro Michele pour rendre hommage à la France. Le directeur artistique de Gucci a d’abord imaginé une campagne évoquant mai 1968, puis a présenté son défilé Resort 2019 à Arles, dans le sud de la France. Ce défilé parisien consacré à la saison printemps-été 2019 conclura les festivités. Si la marque italienne n’apparaît pas dans le calendrier officiel publié par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, elle défilera le 24 septembre, journée d’ouverture de la semaine de mode parisienne, dans l’enceinte du théâtre Le Palace.

La première de Longchamp à New York

Le maroquinier français a jeté son dévolu sur la Grosse Pomme pour organiser son premier défilé officiel. Un show qui intervient quelques mois après l’ouverture d’un magasin Longchamp sur la Cinquième Avenue et qui marquera le 70e anniversaire de la maison. Il est fort probable que Kendall Jenner, nouvelle ambassadrice Longchamp, fasse partie des mannequins conviés sur le podium ou des invités présents au premier rang. Le défilé sera organisé le 8 septembre dans un lieu encore inconnu.