La manucure en gel n’est pas réservée aux professionnels. Avec les bons outils (et produits), on peut le faire soi-même à la maison. «C’est même plus facile à réaliser qu’une application de vernis traditionnel», estime la propriétaire du salon Le Manoir, Émilie Sanscartier. Ses conseils, étape par étape.

1. Préparer les ongles

Il s’agit probablement de l’étape la plus fastidieuse, mais elle est vraiment essentielle pour assurer la bonne tenue de la couleur, insiste Émilie Sanscartier. Pour se faciliter la tâche, on devrait utiliser un émollient pour les cuticules, puis les repousser doucement dans un mouvement de va-et-vient permettant aussi d’enlever toutes les petites peaux à la base des cuticules. Le coupe-cuticules, lui, ne devrait être utilisé qu’au besoin. Enfin, on lime les ongles pour leur donner la forme voulue («les formes rondes ou en amande sont les moins cassantes», précise-t-elle) et on en polit soigneusement toute la surface avec un bloc lime.

2. Appliquer la couleur

La clé ici, c’est la précision. «L’important est de savoir que, si on touche les cuticules, la tenue sera moins bonne», indique la spécialiste. On commence par une couche de base – ni trop mince ni trop épaisse –, et hop! sous la lampe durant 30 secondes. Selon le degré d’opacité qu’on souhaite obtenir, on choisira d’appliquer deux ou trois couches de couleur. Chaque fois, on place ses doigts sous la lampe à DEL pendant 30 secondes, ce qui permet de polymériser le produit. «Pour une couche de finition vraiment brillante, on laisse les ongles 60 secondes sous la lampe», affirme-t-elle. La beauté de la chose, c’est qu’une fois

la manucure complétée, il n’y a plus de risque de bavure!

3. Retirer en douceur

Si vous avez déjà testé la manucure en gel en salon, vous savez qu’il ne suffit pas d’appliquer du dissolvant pour retirer le produit. D’abord, on commence par limer la couche de vernis-gel avec le côté le plus dru d’une lime à ongles. «Je recommande de limer environ 80% de la couleur, sinon c’est plus difficile à enlever», conseille Émilie Sanscartier. Il faut ensuite envelopper les ongles de tampons démaquillants imbibés d’un liquide de dissolution spécialement formulé («pas d’acétone à 100%», avertit-elle), les recouvrir de papier d’aluminium et laisser agir 10 minutes à la chaleur (un séchoir ou un sac magique font l’affaire). Il ne reste enfin qu’à gratter la couleur (de haut en bas, puis de droite à gauche sur les côtés) et on est prête à recommencer!

Mission: démocratiser la manucure en gel

La propriétaire du Manoir, dans le Quartier des spectacles, ne se contente pas d’offrir des soins en salon. Depuis peu, ses clientes peuvent acheter (sur place ou en ligne) tout l’équipement requis pour réaliser une manucure en gel chez elles – lampe à DEL, couleurs, etc. –, du matériel autrement difficile à trouver par les particuliers.

«Notre mission, c’est d’offrir à la revente tout ce dont nos clientes ont besoin pour réaliser des manucures comme au salon dans le confort de leur maison», explique Émilie Sanscartier. Elle a opté pour NCLA, qui propose des produits «végétaliens et 7 free», indique-t-elle.

Le partenariat entre Le Manoir et la marque californienne ne s’arrête pas là, puisque leur seconde collection commune, composée de cinq couleurs exclusives, sera officiellement lancée le 21 octobre. Des ateliers animés par des spécialistes des ongles seront d’ailleurs au programme pour l’occasion. De même, des consultations gratuites sont offertes sur rendez-vous à celles qui souhaitent franchir le pas.

Prix pour l’ensemble de base? Environ 200$ pour la lampe, une couleur et les vernis de base et de finition.

15, rue Sainte-Catherine Est