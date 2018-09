Cette année, de nouvelles gammes cosmétiques ont fait leur apparition sur les tablettes au pays. Zoom sur six marques haut de gamme innovantes qui valent la peine d’être découvertes.

Veriphy

C’est quoi? «Tout a commencé avec la découverte du PhytoSpherix (phytoglycogène) à l’Université de Guelph», raconte la fondatrice de la marque, Alison Crumblehulme, qui était de passage à Montréal plus tôt cet été. En clair, les chercheurs ont réussi à développer un procédé permettant d’extraire du glycogène de plantes plutôt que de muscles ou de foies d’animaux.

Ingrédient phare: le phytoglycogène extrait à partir de maïs canadien, réputé pour stimuler la peau afin qu’elle produise naturellement du collagène, de l’élastine et de l’acide hyaluronique.



Produit vedette: Self Absorbed – Hydratant pour le visage, un fluide très hydratant sans effet gras (85 $ exclusivement en ligne)

Tealogy

C’est quoi? Cette marque italienne qui se décrit comme «révolutionnaire, innovante et luxueuse» mise tout simplement sur les propriétés de la plante de thé. «Grâce aux recherches les plus [avancées dans le domaine], nous avons optimisé les bienfaits d’une tasse de thé dans chaque produit», indique par voie de communiqué la cofondatrice de la gamme, Cecilia Garofano.

Ingrédient phare: une infusion de camellia sinensis (thé), vrai concentré de polyphénols antioxydants.



Produit vedette : Exfoliant detox au thé vert pour le visage, un crème-beurre à la texture onctueuse convenant à tous les types de peau (44 $ chez Murale et en ligne)

Osea

C’est quoi? Fondée en Californie il y a plus de 20 ans, cette petite marque confidentielle inspirée de la mer est depuis peu offerte ici. Jenefer Palmer, la fondatrice, souhaitait développer des produits à base d’ingrédients les plus purs possible. Des vedettes comme Kylie Jenner, Emma Roberts, Sophia Bush et Jessica Biel en sont aujourd’hui accros.

Ingrédient phare: des extraits d’algues certifiées biologiques récoltées à la main dans la mer de Patagonie, qui compte parmi les eaux les plus pures du monde.



Produit vedette: Hyaluronic Sea Serum, un hydratant antiâge non gras gorgé de vitamines et de minéraux (110 $ chez Holt Renfrew)

Nude by Nature

C’est quoi? Dix ans après sa création à Sydney, en Australie, où elle est la marque de maquillage minéral numéro 1, Nude by Nature vient d’être commercialisée ici. Ses produits se distinguent avec des formules aux propriétés antiâges, hydratantes et nourrissantes, toujours dans le but de sublimer le teint.

Ingrédients phares: la prune de Kakadu, le lilly pilly, le quandong et le cehami, notamment, quatre ingrédients d’origine australienne.



Produit vedette: BB Crème teint radieux, une crème tout-en-un offerte en cinq nuances et qui unifie le teint tout en transparence (30 $ chez Pharmaprix)

Biossance

C’est quoi? Lancée en 2016 d’abord aux États-Unis, Biossance a déjà réussi à placer ses produits sur les tablettes de Sephora, d’abord chez nos voisins du sud et, plus récemment, ici. On parle d’une marque se targuant de n’utiliser que des ingrédients sûrs et écologiques, évitant d’intégrer plus de 2 000 ingrédients potentiellement dommageables à ses formules.

Ingrédient phare : le squalane (et non squalene, un dérivé d’huile de foie de requin!), une substance aux propriétés hautement hydratantes obtenue à partir de sucre de canne.



Produit vedette: 100% Squalane Oil, à utiliser autant comme hydratant pour le visage et pour le corps que pour lisser les mèches de cheveux rebelles (68 $ chez Sephora)

Pö Derma

C’est quoi? Élaborée à Montréal par un chirurgien esthétique, Dr Adi Yoskovitch, cette nouvelle gamme de soins de la peau «mise sur des ingrédients nourrissants et à haute performance» non seulement pour prévenir, mais aussi pour réparer les dommages cutanés, lit-on dans un communiqué de presse. Mission : «une peau plus saine, plus jeune et esthétiquement plus belle».

Ingrédient phare: la pomme grenade et ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.



Produit vedette: Luscious – Baume à lèvres raffiné, parfait pour venir à bout des lèvres gercées (35 $ exclusivement en ligne)