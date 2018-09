Connue pour ses collections de maillots haut de gamme et ses vêtements balnéaires polyvalents, la marque lavalloise Shan s’est alliée avec Marie Saint Pierre pour une capsule de vêtements luxe «techno-poolwear». En somme, on parle de 35 pièces conçues pour flâner au bord de la piscine, sorte d’hybride du prêt-à-porter et du maillot de bain.

Cette collection, comme toutes les créations des deux marques, sera conçue et fabriquée au Québec, puis vendue dans leurs points de vente respectifs à compter du mois de novembre.

«Cette capsule est à l’image de l’innovation et de la technicité de nos deux maisons de création. Elle sera fabriquée dans les règles de l’art dans nos ateliers respectifs. Je suis convaincue de la pérennité de cette collaboration», a indiqué Chantal Lévesque, de Shan, dans un communiqué.