Savez-vous où magasiner LA robe, celle que vous porterez pour le mariage de l’année ou encore pour les fêtes de fin d’année? Si vous êtes du genre à détester courir les boutiques, voici quelques valeurs sûres à explorer sans faute, puisque plusieurs offrent l’option du magasinage en ligne. Il y en a pour tous les styles et tous les budgets.

Aritzia

Cette chaîne canadienne propose des tenues à la fine pointe des tendances et offre beaucoup de choix pour tous les styles et toutes les bourses. Si vous êtes à la recherche d’une robe fluide et moderne en soie ou en crêpe délicate, c’est le bon endroit.

https://www.aritzia.com/fr/home?lang=fr

1125, rue Sainte-Catherine Ouest et Centre Eaton (705, rue Sainte-Catherine Ouest)

Billie Boutique

Sur la très chic avenue Laurier, du côté Outremont, Billie est établie depuis plus d’une décennie comme une référence en la matière en tenant des marques comme Alice + Olivia ou Joie, par exemple. On regrette seulement que l’achat en ligne ne soit pas encore offert.

https://billieboutique.com

1012, av. Laurier Ouest

Boutique 1861

C’est l’endroit tout désigné pour trouver une robe – des minis aux maxis, en passant par les robes de bal et les petites robes noires – quelle que soit l’occasion.

https://1861.ca/

1861 et 3670, boul. Saint-Laurent

Boutique Vestibule

On y déniche de jolies robes de maternité et quelques modèles un peu boho qui font la renommée de cette boutique aussi dédiée à tout ce qui entoure l’art de vivre et la déco.

https://www.boutiquevestibule.com

5170, boul. Saint-Laurent

Éditions de robes

Les créations de Julie Pesant font souvent leur apparition sur les tapis rouges montréalais, et ce n’est pas pour rien. En quelques années à peine, sa griffe est devenue une marque chouchoute synonyme de classicisme et de bon goût.

https://www.editionsderobes.com/

5334, boul. Saint-Laurent et 2122, rue Crescent

Espace Pepin

Dans cette chouette boutique du Vieux-Montréal, on trouve toutes sortes de produits beaux et uniques triés sur le volet par Lysanne Pepin. Le côté penderie n’est pas en reste. On y trouve en particulier des pièces confortables et minimalistes. Peut-être y trouverez-vous votre compte?

https://www.thepepinshop.com/

350, rue Saint-Paul Ouest

Général 54

Outre une belle sélection de marques indépendantes d’ici et d’ailleurs (Bodybag by Jude, Marigold ou Dagg & Stacey, par exemple), cette petite adresse du Mile End abrite aussi la boutique phare de la designer Jennifer Glasgow.

http://general54.ca/fr/

5145, boul. Saint-Laurent

La Baie centre-ville

Un des piliers de la rue Sainte-Catherine, ce grand magasin emblématique propose une sélection surprenante de marques pas «matantes» du tout. Il faut fouiller un peu, mais ça vaut la peine: on y trouve souvent des pièces griffées en solde.

labaie.com

585, rue Sainte-Catherine Ouest

SSENSE

D’abord très forte en ligne, cette plateforme de mode dont les racines sont bien établies à Montréal a récemment inauguré un espace unique. La nouvelle boutique, comptant cinq étages et conçue par l’architecte David Chipperfield, propose une expérience de magasinage intrinsèquement liée au site internet avec des rendez-vous personnalisés.

www.ssense.com

418, rue Saint-Sulpice

Simons

La bannière québécoise met de l’avant plusieurs grands designers, tels que Phillip Lim et Alexander McQueen, mais aussi des marques québécoises comme UNTTLD. En plus, on y trouve les marques maison Twik, Icône et Contemporaine, qui proposent de beaux modèles à prix plus doux.

simons.ca

977, Sainte-Catherine Ouest

Unicorn

Un autre classique: cette boutique indépendante s’est spécialisée en mode québécoise. Que ce soit en ligne ou dans son local du boulevard Saint-Laurent tout récemment rénové, il y a beaucoup de choix, surtout pour celles qui affectionnent le style urbain/décontracté.

https://www.boutiqueunicorn.com

5135, boul. Saint-Laurent