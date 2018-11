La célèbre chanteuse canadienne Céline Dion s’apprête-t-elle à lancer sa première marque de prêt-à-porter pour enfants? C’est ce que laisse penser une vidéo postée sur ses différents réseaux sociaux, où elle semble être victime d’une arrestation…

S’il est pour le moment difficile d’établir un lien entre l’arrestation de Céline Dion par des policiers et le lancement d’une collection pour enfants et adolescents, il semblerait pourtant que la chanteuse se lance définitivement dans l’univers de la mode pour les plus petits.

A l’issue de ce court métrage de dix secondes seulement, le nom d’une marque apparaît – Celinununu – avec un lien (www.celinununu.com) renvoyant vers un site de prêt-à-porter avec des pièces proposées dans des tailles allant de la naissance au 14 ans. Le tout accompagné d’un message de la chanteuse: «Grand dévoilement demain… – Team Céline».

Tout laisse donc croire que la chanteuse s’apprête à dévoiler sa première marque de mode. Pour le moment, l’e-shop met en lumière des T-shirts, des sweats, des vestes, des leggings, des pantalons, des robes, des chaussons, et quelques accessoires comme des couvertures. Côté prix, les sweats sont disponibles aux alentours de 60€, les leggings à 47€, les pantalons sont proposés à une soixantaine d’euros, et il faut compter plus de 300€ pour une veste en cuir.

Reste à savoir si l’interprète du morceau «Encore un soir» est bien à l’origine de ce nouveau projet. Réponse demain.