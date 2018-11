Toutes ses tenues sont passées au crible par les internautes, devenant généralement des must-have en quelques heures seulement: Kylie Jenner est incontestablement la reine des influenceuses mode pour l’année 2018. C’est le constat établi par la rétrospective Year in Fashion 2018 du moteur de recherches Lyst, rendue publique mercredi 21 novembre.

Pour parvenir à ce résultat, Lyst s’est intéressé aux pics de demandes et aux mentions sur les réseaux sociaux suscités par 50 personnalités internationales en 2018, puis a analysé les taux de recherche et de conversion d’une sélection de leurs tenues les plus commentées.

Verdict: Kylie Jenner est actuellement la star de la mode la plus puissante. La brune, qui possède sa propre marque de cosmétiques, peut d’ailleurs se targuer de cumuler quelque 119 millions d’abonnés sur Instagram, et près de 26 millions sur Twitter. Des chiffres impressionnants qui expliquent en partie l’influence que la jeune femme de 21 ans exerce sur le public. L’été dernier, Kylie Jenner s’est illustrée sur les réseaux sociaux dans une mini robe rose pour célébrer son anniversaire; une initiative qui a considérablement boosté les recherches de «robes roses» (+107%) dans les 48 heures qui ont suivi l’événement, selon Lyst.

Une autre des soeurs de la famille Kardashian-Jenner se place sur la deuxième marche du podium. Il s’agit de Kim, qui parvient à rendre tendance les tenues les moins glamour. C’est notamment le cas du short cycliste, que la star est parvenue à hisser au sommet.

Meghan Markle, dont le mariage avec le prince Harry a marqué l’année 2018, s’empare de la troisième place du classement. Elle est suivie par Cardi B, Beyoncé, Serena Williams, Chiara Ferragni, Blake Lively, Rihanna, et Ariana Grande.

Pour constituer sa rétrospective 2018, le moteur de recherches spécialisé dans la mode Lyst a compilé et analysé pas moins de 100 millions de recherches, entre mots-clés, pages visitées, best-sellers, et mentions sur les réseaux sociaux.