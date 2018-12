Coup d’œil sur cinq marques d’ici qui se démarquent avec des créations qui se glissent particulièrement bien sous le sapin.

A + J Métissage

A pour Amélie, céramiste de profession, et J pour Julien, souffleur de verre de talent. Le duo marie ses talents pour créer autant des accessoires de cuisine que des objets décoratifs pour la maison. Parfait exemple de ce métissage? Un pilon de céramique qui fait la paire avec un mortier de verre soufflé.

www.aj-metissage.com



Ensemble pilon et mortier (offert en plusieurs couleurs), 105$ sur Etsy

Emma Senft

Emma Senft est une des rares femmes qui travaillent le bois au Québec. Dans cet univers majoritairement composé d’artisans, la designer se distingue par sa formation en architecture et aux beaux-arts qui lui permet de créer toutes sortes d’articles en bois, des meubles aux petits objets décoratifs.

emmasenft.com



Couteau à tartiner, 38$ à la Fabrique 1840 (simons.ca)

Gabrielle Desmarais

Depuis bientôt 10 ans, Gabrielle Desmarais fabrique des bijoux aux formes audacieuses, amusantes et colorées. Son travail lui a déjà valu le prix Janis Kerman, qui récompense les artistes émergents, de même qu’un premier prix à la Compétition national des étudiants en joaillerie. On y décèle toutes sortes d’influences, notamment celle des designers John Galliano et Mark Rothko.

gabrielledesmarais.com



Collier à grand pendentif en bois (offert en plusieurs couleurs), collection Achromat, 80$

Les Lares

La première série de fragrances élaborées par le nez Julie S. Jones sont concoctées à la main en quantités limitées à partir d’essences biologiques et sauvages. Embouteillées à Montréal, les créations de cette petite maison de parfumerie mise sur «une alchimie délicate entre essences d’herbes et de fleurs, d’absolus et de résines», lit-on sur le site web.

www.leslares.com



Huile de parfum Cognac à la rose, 60$

Objective

Du lin européen, des patrons minimalistes et une palette de couleurs douces : l’ADN d’Objective se résume à peu de choses. L’idée de Mariana Robledo, la fondatrice de la marque, c’est de confectionner du linge de maison, comme des nappes, des serviettes de table et des tabliers, simple et épuré qu’on aura envie d’utiliser jour après jour.

www.madebyobjective.com



Tablier en lin, 105$ à la Fabrique 1840 (simons.ca)