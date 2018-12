Vous avez un budget cadeau conséquent? Ça tombe bien, on a plein de belles idées!

En musique

Selon le magazine Protégez-Vous, il s’agit d’un des modèles ayant les meilleurs rapports qualité-prix tout en offrant une excellente qualité sonore.



Haut-parleur intelligent WK7 XBOOM AI ThinQ, LG, 250$

Marinière de luxe

La marque française Saint James perpétue depuis plus de 120 ans un savoir-faire unique dans l’art du tricotage. D’ailleurs, la réputation de ses marinières n’est plus à faire, et elle propose chaque saison des réinterprétations de ce classique pour les hommes comme pour les femmes.



Pull marin, Saint James, 279$

Pour voyager en toute sérénité

Ces accessoires de voyage haut de gamme sont fabriqués au Canada à partir de laine mérinos italienne à la douceur inégalée.



Ensemble Destination comprenant une couverture, un oreiller, un masque de détente, Vol privé, 360$

Chic et intelligente

Le plus récent modèle de montre intelligente signée Samsung, au design classique et épuré, est offerte en technologie Bluetooth ou LTE. Parmi ses principaux faits d’armes, notons une autonomie de pile de 120 h à 168 h en utilisation faible, une résistance à l’eau et plusieurs thèmes d’horloge personnalisable.



Galaxy Watch, Samsung, à partir de 420$

Un classique!

Cette cocotte ronde est un essentiel pour cuisiner, des savoureux braisés qu’on sert en plein hiver au pain au levain maison. Par-dessus tout, on aime qu’elle soit durable et on rêve de pouvoir la transmettre de génération en génération.



Cocotte ronde de 5,3 L (offertes en plusieurs couleurs), Le Creuset, 435$

Pour des mises en plis parfaites

Après les aspirateurs, Dyson est en train de révolutionner l’univers des outils coiffants. Cet appareil tout en un lancé cet automne permet non seulement de sécher les cheveux, mais aussi de réaliser soi-même une mise en plis parfaite très facilement.



Séchoir coiffant Airwrap, Dyson, à partir de 600$

Mélangeur de rêve

Voici la Cadillac des mélangeurs. La marque Vitamix est reconnue pour sa puissance et son efficacité. Pour faire des smoothies vraiment soyeux ou du lait de noix de cajou, c’est l’appareil qu’il vous faut.



A3500 Ascent Series, Vitamix, 820$

Comme Meghan

Depuis près de 140 ans, Birks propose des bijoux d’un raffinement certain. Autre bonne raison de choisir cette maison montréalaise? Elle crée ici ses pièces à partir de diamants éthiques, dont ces boucles d’oreilles portées par nulle autre que Meghan, duchesse de Sussex. Évidemment, Birks propose également bien d’autres modèles à prix plus raisonnable, soit à partir de 55$ la boucle d’oreille.



Boucles d’oreilles Snowstorm en or blanc serties de diamants, Birks, 12 000$