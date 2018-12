La veste créée par Google en collaboration avec Levi’s en 2017 a été conçue grâce à un matériau intelligent appelé Jacquard, intégré au textile. Les deux entreprises y ont apporté une nouvelle fonctionnalité baptisée Always Together, repérée par Android Police. Son concept: empêcher l’utilisateur de sortir sans son téléphone et sa veste.

Always Together fonctionne grâce à l’application Jacquard et à son menu «ALERTES». On peut sélectionner la couleur que prendra la balise de la veste lorsque le téléphone s’en trouvera trop éloigné.

Lorsque la fonction sera activée, le téléphone et la veste réagiront lorsqu’ils se trouveront éloignés l’un de l’autre. Le téléphone recevra une notification. La veste clignotera et vibrera. Impossible alors de sortir en oubliant l’un ou l’autre chez soi.

Cette fonction ne fait qu’enrichir la technologie déjà intégrée au textile. En touchant la manche de cette veste en jean reliée au Bluetooth, on peut contrôler sa musique, son écran, ses appels téléphoniques et son casque. Il y a quelques mois, Google y ajoutait la compatibilité avec les alertes de transports partagés et un mode « Bose Aware » qui amplifie les sons environnants pour que les usagers du célèbre casque antibruit ne soient pas totalement coupés du monde.

La veste Commuter Trucker de Levi’s avec technologie Jacquard intégrée est disponible en version féminine et masculine (en un seul coloris pour le moment), au prix de 350$ l’unité. L’application dédiée est téléchargeable gratuitement en version iOS et Android.