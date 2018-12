Les festivités de fin d’année sont une belle occasion de se maquiller en jouant avec les couleurs, les textures et, pourquoi pas, les brillants. Tendances et techniques variées expliquées par des pros des pinceaux.

Illuminer

Bien sûr, les produits illuminateurs, qu’on peut appliquer sur le haut des pommettes, l’arcade sourcilière et l’arc de Cupidon sont faits pour ça, mais il est possible de se fabriquer un teint lumineux autrement. Amélie Ducharme, porte-parole de CoverGirl, propose de carrément «étirer notre fond de teint avec une crème hydratante pour un effet illuminateur instantané». De son côté, Clint Dowdell, ambassadeur mondial de la marque australienne Nude by Nature, insiste : «la modération a bien meilleur goût!» Il rappelle aussi que les produits illuminateurs devraient être appliqués par tapotement et non en frottant, question de bien répartir les nacres.

Colorer

Cette saison, les teintes de pierres précieuses sont vraiment tendance. Améthyste, émeraude, saphir, grenat… il y en a pour toutes les carnations et toutes les couleurs d’iris. Pour un regard un peu plus subtil, les nuances dorées, cuivrées ou argentées sont tout aussi populaires. Question application, on suit les mêmes recommandations que pour les illuminateurs : il faut déposer les pigments sans frotter, tout en délicatesse. Cela dit, les plus discrètes préféreront sans doute porter ces coloris précieux sur leurs ongles. Ça tombe bien, car on en voit partout, en salon comme en pharmacie.

Appliquer

Saviez-vous qu’il est facile de recréer le style iconique d’Audrey Hepburn – ombres à paupières dans les tons de pêche, khôl, un soupçon de fard à joues, mascara noir et lèvres carmin – à la maison en une dizaines de minutes, et ce, en étalant les fards avec nos doigts? Nombreux sont d’ailleurs les maquilleurs qui conseillent aux néophytes des pinceaux d’utiliser leurs dix doigts : c’est rapide et beaucoup plus facile. Amélie Ducharme avoue même appliquer le rouge à lèvres liquide avec le doigt «pour un effet moins coupé, plus estompé». Dans tous les cas, on préfère généralement l’annulaire, dont la pression est moins appuyée que celle de l’index.

Maximiser

Si vous êtes du genre minimaliste, ou encore à la recherche d’un style plus naturel pour le brunch du 25 décembre, optez pour la méthode du maquilleur officiel et ambassadeur de la marque allemande Dr Hauschka, Karim Sattar, qui arrive à réaliser une mise en beauté avec un seul fard à joues, démonstration à l’appui. C’est vrai: il suffit d’opter pour une nuance crème-poudre qui s’accorde bien à notre teint et de colorer subtilement paupières, pommettes et lèvres. L’effet bonne mine est saisissant, vous verrez!

