La maison Givenchy débutera l’année 2019 sous le signe du «no gender», avec le lancement de la collection «Les Mister», une ligne de make-up destinée aux femmes comme aux hommes. À découvrir dans les points de vente agréés Givenchy (www.givenchybeauty.com) à compter du 21 janvier prochain.

Déjà bien ancré dans l’univers du prêt-à-porter, l’unisexe séduit désormais les plus grandes marques de cosmétiques. La maison Givenchy lève le voile sur une collection de maquillage non genrée, qui s’adresse autant aux femmes qu’à la gent masculine. Baptisée «Les Mister», cette gamme se composera dès janvier prochain de quatre produits destinés à sublimer le teint et le regard de ceux qui les utilisent.

Signée Nicolas Degennes, directeur artistique maquillage de Givenchy, cette collection universelle, basée sur une mise en beauté naturelle, comprend notamment le «Mister Stylo Correcteur Instantané». Décliné en quatre teintes, cet anticernes tout-en-un a été pensé pour gommer imperfections et signes de fatigue tout en illuminant le regard des femmes et des hommes.

Tout en transparence, le «Mister Stick Matifiant» est quant à lui destiné à matifier durablement la peau, et à atténuer l’apparence des pores pour un teint lisse. La collection est complétée par le «Mister Gel Bonne Mine» et le «Mister Brow Groom». Le premier offre un teint hâlé grâce à des microbilles en suspension, alors que le second a été formulé pour dompter les sourcils les plus récalcitrants.

La collection «Les Mister» sera mise en vente à compter du 21 Janvier 2019.