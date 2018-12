Avec 22,5M$ de revenus annuels, l’Américaine Kendall Jenner conserve son titre de top la mieux rémunérée en 2018, selon un classement de Forbes. Loin derrière, Karlie Kloss, Chrissy Teigen et Rosie Huntington-Whiteley complètent le podium.

Grâce à ses multiples contrats, notamment avec adidas, Estee Lauder ou Calvin Klein, et sa grande popularité sur les réseaux sociaux (143,5 millions d’abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook), Kendall Jenner a une fois de plus remporté le titre de mannequin le mieux payé de l’année. Entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018, la top aurait empoché 22,5M$, selon Forbes. Une jolie somme qui est pourtant bien en deçà de celle touchée par sa jeune soeur Kylie Jenner en 2018. Grâce à sa marque Kylie Cosmetics, la benjamine du clan Kardashian aurait touché 166,5M$.

En 2018, Karlie Kloss enregistre une belle percée, passant de la 7e place en 2017 à la 2e. L’Américaine aurait empoché 13M$. Sa concitoyenne Chrissy Teigen et la Britannique Rosie Huntington complètent le trio gagnant avec 11M$ de revenus.

Loin des podiums depuis quelques années, la Brésilienne Gisele Bündchen reste malgré tout dans le cercle fermé des mannequins les mieux payés au monde. Avec 10M$ touchés, la belle prend la cinquième place, ex aequo avec l’Anglaise Cara Delevingne.

Suivent les soeurs Hadid avec 9,5M$ (Gigi) et 8,5M$ (Bella), la Portoricaine Joan Smalls (8,5M$) et la néerlandaise Doutzen Kroes qui ferme la marche avec 8M$.

Ces dix mannequins les mieux payés de la planète ont cumulé 113M$ de revenus en 2018, contre 109,5M$ en 2017. Ces sommes, perçues du 1er juin 2017 au 1er juin 2018, sont données avant déductions des diverses taxes et des commissions des agents artistiques, des managers et des avocats.