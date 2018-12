La marque de soins haut de gamme a choisi d’exclure les parabènes de la formule de sa crème «Ultra Facial Cream», comme le rapporte la magazine Allure. La nouvelle version du produit sera en vente le 26 décembre. La marque a également promis d’éliminer les parabènes de toute son offre de produits d’ici la fin de l’année.

«Nous savons que les préférences des clients ont évolué et que les préoccupations au sujet des parabènes sont croissantes», explique Kim Robertson, vice-président du service client chez Kiehl’s, à Allure. «Par conséquent, nous avons revu nos formules afin d’en retirer tous les parabènes. […] L’efficacité de la nouvelle formule ne se trouve pas altérée par le retrait des parabènes, de la trolamine et de la carbamide.»

Les ingrédients naturels sont de plus en plus demandés dans le secteur de la beauté. Les consommateurs recherchent des cosmétiques et des soins dits «propres». Une étude récente menée par les étudiants en Marketing et management des cosmétiques et de la parfumerie du Fashion Institute of Technology ont constaté que 40% des consommateurs ont le sentiment de ne pas être assez informés sur le contenu des produits.

C’est pourquoi des marques comme Bare Minerals (spécialisée dans les produits à base de minéraux pour éviter les ingrédients et composants chimiques) et Lush Cosmetics (qui n’utilise que des plantes) ont vu leur notoriété s’amplifier. Les géants comme Procter & Gamble ont pris des mesures pour se montrer plus transparents sur la composition de leurs produits.