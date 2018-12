2019 vient tout juste de commencer mais nous savons déjà quelles seront les stars des campagnes beautés des mois à venir, voici une sélection des femmes à suivre.

Lila Grace

La fille de Kate Moss a le mannequinat dans le sang, personne n’a donc été étonné de voir l’adolescente de 16 ans devenir l’égérie de la dernière campagne Marc Jacobs Beauty. La toute première campagne de la jeune femme pour la marque a été dévoilée ces derniers mois, mais ce n’était qu’un début, d’autres clichés et pubs devraient suivre. Marc Jacobs, ne cache pas son admiration. «La beauté de Lila, son sang froid, sa patience et sa gentillesse ont rendu ce projet encore plus spécial que ce que j’avais imaginé.»

Cara Delevingne

Le supermodel devenu actrice semble reprendre le chemin des campagnes publicitaires ces derniers mois, après avoir fait ses armes à Hollywood. Ce mois-ci, on a appris qu’elle devenait l’égérie de la nouvelle ligne «Dior Addict Lipstick» de Christian Dior qui sera commercialisée en mars.

Lana Del Rey

La chanteuse Lana Del Rey est depuis peu le visage des fragrances «Gucci Guilty», aux côtés de Jared Leto, lui aussi acteur et musicien. Le duo affirmera son nouveau rôle lors de la prochaine campagne vidéo de la marque, à découvrir courant janvier.

Kendall Jenner

Le top du moment fait son grand retour dans l’univers de la beauté si cher au clan Kardashian/Jenner. Elle sera l’égérie de la nouvelle ligne d’accessoires capillaires «Runway Series» de la marque Formawell beauty. Cette ligne comprend des brosses, un lisseur, un fer à boucler et un sèche-cheveux doté d’une technologie minérale qui permet de dompter et de faire briller la chevelure.

Camila Mendes

La star de «Riverdale» a été recrutée par John Frieda pour assurer la promotion de sa collection «Day 2 Revival», qui vise à redonner de l’éclat à la chevelure au lendemain du shampoing. Cette ligne devrait être commercialisée en 2019, elle comprend notamment un spray pour raviver les boucles et une huile sèche pour lisser la chevelure.