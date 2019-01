La marque de cosmétiques naturels et biologiques Dr. Hauschka débute l’année 2019 sous le signe de la fraîcheur, de l’optimisme, et des couleurs vibrantes, avec sa collection de maquillage «High Spirits». Une ligne éphémère à découvrir dès le 1er février prochain.

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle collection de maquillage haute en couleur chez Dr. Hauschka. La marque de cosmétiques présente «High Spirits», une nouvelle gamme temporaire qui fait la part belle aux couleurs pétillantes et intenses et aux textures confortables pour un rendu frais et lumineux.

Cette nouvelle collection comprend des essentiels pour le quotidien, avec des produits pour le teint, le regard, et les lèvres. Les beauty addicts pourront notamment apprécier la «Poudre Teintée», pratique grâce à son pinceau intégré, qui garantit un teint hâlé et lumineux tout au long de l’année.

Pour le regard, Dr. Hauschka joue également la carte de la fraîcheur et de la praticité avec le «Crayon de Couleur Yeux & Paupières», décliné en deux harmonies. Alliance entre un kajal et une ombre à paupières, ce crayon deux-en-un permet de souligner le regard tout en habillant la paupière d’une couleur subtile.

Le «Rouge à Lèvres Liquide» vient compléter la collection «High Spirits», avec deux couleurs vibrantes à la clé : un corail et rose pour varier les mises en beauté et les looks.

Pour plus d’informations : www.dr.hauschka.com.