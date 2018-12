Pat McGrath a dominé l’actualité en 2018. Qui prendra la relève l’an prochain ? Voici trois figures à surveiller.

Lisa Eldridge

Ceux qui s’intéressent au maquillage connaissent déjà Lisa Eldridge. Maquilleuse de star, vlogueuse beauté et directrice artistique de prestige pour Lancôme, la Britannique consolide sa réputation de reine du make-up en lançant sa propre gamme de produits: un trio de rouges à lèvres commercialisé en novembre dernier. Ces rouges à lèvres en édition limitée laissent espérer d’autres nouveautés, comme Eldridge l’a laissé entendre lors d’une interview accordée au magazine WWD. «J’ai d’autres projets, davantage axés sur le soin de la peau», avait-elle avancé. Affaire à suivre.

Mario Dedivanovic

Ami de longue date de Kim Kardashian, le maquilleur de la star s’appelle Mario Dedivanovic. Après une année 2018 riche en nouveautés, le jeune homme pourrait connaître une année 2019 tout aussi chargée. Au mois d’avril, il s’est associé à sa célèbre cliente pour lancer les produits cosmétiques «KKW X Mario». Dedivanovic a laissé entendre qu’il travaillait également sur une marque en solo. «Cela ouvrirait un nouveau chapitre de ma vie», a-t-il déclaré au magazine WWD dans une interview.

Rokael Lizama

Le maquilleur de Beyoncé, Rokael Lizama, avait réjoui ses fans au mois d’octobre en annonçant sur Instagram l’arrivée imminente de «Rokael Beauty». «Cette marque correspond à un rêve de lycéen et je n’aurais jamais imaginer en arriver là», explique cet esprit créatif d’origine latino-américaine en révélant le logo de sa future marque. L’éléphant représente la puissance et la force, mais aussi la docilité et la douceur.