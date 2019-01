Les tendances ne meurent pas; elles évoluent. En 2019, toutes les influences en vogue ces dernières années – les inspirations années 1970, l’esthétique athleisure, les mélanges rock-romance – se transforment grâce à de nouvelles matières, couleurs et silhouettes évoquant l’univers numérique.

Années 1970

Plusieurs éléments phares de la mode des années 1970, comme les tissus métallisés, les imprimés floraux et le tye-die, sont de plus en plus populaires. On pense aussi au crochet (Michael Kors et Oscar de la Renta), aux inspirations bohémiennes rock (Isabel Marant, YSL) et aux foulards évoquant des groupes rock comme Queen et Led Zeppelin (Etro, Chloé). N’oublions pas non plus les créations glam et scintillantes à saveur disco de Chanel!

Volume et géométrie

Exit, silhouettes classiques! La prochaine saison nous en mettra plein la vue avec des silhouettes volumineuses évoquant des formes géométriques. Des exemples? Valentino, Céline et Balmain, qui ont voulu étudier le volume dans leurs collections respectives.

Plastique

Cette esthétique très années 2000 que plusieurs ont en horreur continue pourtant à faire son chemin sur les podiums et chez plusieurs grands détaillants. On pense aux hauts transparents de Y2K et aux créations de Christian Cowan et de Kate Spade. Tom Ford, Laurence Fishburne et Miu Miu se sont aussi laissé tenter par ce matériau.

Couleurs

Le retour des couleurs néon se poursuit, soit en bloc de couleurs ou portées de la tête aux pieds. Des designers comme Jeremy Scott, Naeem Khan, Christian Siriano, Carolina Herrera et Pier Moss ont tous beaucoup utilisé ce type de couleurs dans leurs collections printanières.

Plumes et franges

Nous en avions déjà eu un avant-goût ces dernières saisons, mais les plumes et les franges prennent du galon ce printemps, notamment chez Tom Ford et Marc Jacobs. De leur côté, des marques comme Cushnie et Ochs et Claudia Li misent sur des accessoires ornés de plumes et de franges, dans un esprit boho-chic. Aussi aperçues chez Dries Van Noten et Gucci.