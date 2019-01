Lush Cosmetics installe une ambiance coquine pour la fête des amoureux avec une collection des plus suggestives.

La nouvelle collection de la marque dédiée aux produits cosmétiques naturels arrive à point nommé pour le 14 février. Elle comporte des produits prenant la forme d’emojis suggestifs bien connus.

On retrouve la barre de massage Big Banana ou encore la bombe de bain Peachy, qui rappelle une certaine scène du film Call Me By Your Name. La série comprend aussi le gel douche American Cream, un hydratant corporel American Pie et un gommage à lèvres Eve’s Cherry.

Déjà disponible en ligne, la collection de St-Valentin sera en boutique le 11 janvier.

L’année a été chargée pour la marque, qui proposait au mois de décembre 12 pièces aux senteurs préférées des clients et en novembre, une bombe de bain Goddess en référence au clip d’Ariana Grande God Is A Woman.

Au cours de l’année, la marque a également trouvé le temps de proposer une série limitée de fonds de teint expérimentaux, de s’associer au Centre américain pour les droits des personnes transgenres et au Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité afin de lancer la campagne Trans Rights Are Human Rights, puis de recruter trois queens de l’émission RuPaul’s Drag Race pour sa campagne de fin d’année.