Les deux géants des cosmétiques et des vêtements sportifs lanceront une capsule beauté de 12 produits à la fin du mois de février.

Des produits très pigmentés sont au coeur de cette offre. Trois des produits, un mascara anti-bavure et les deux bâtons Matte + Metallic et Color + Gloss Duo, sont des nouveautés. Le rouge liquide SuperStay Matte Ink (offert en plusieurs nouvelles nuances en édition limitée) et l’illuminateur Master Chrome Metallic sont des versions revisitées de produits existants.

Adriana Lima apparaît dans un publication sur le compte Instagram de Maybelline. La mannequin y démontre que les teintes proposées fonctionnent en journée comme en soirée.

Amy Whang, vice-présidente du marketing pour Maybelline, a expliqué au magazine WWD que les deux marques ciblent les jeunes. «Nous souhaitions mettre au point une offre qui soit en phase avec eux», ajoute-t-elle.

L’initiative suggère que Puma songe à sérieusement consolider sa présence dans l’univers des cosmétiques. L’an dernier, la marque a collaboré avec MAC pour proposer une collection de chaussures inspirée par trois des rouges à lèvres emblématiques de la marque.

Maybelline, pour sa part, multiplie les collaborations décalées. La marque a conçu une installation interactive au musée Color Factory de New York l’an dernier et a travaillé avec le développeur Perfect Corp pour lancer une expérience virtuelle pendant la fashion week de New York grâce à la technologie YouCam Makeup.

Adaptation: Jessica Dostie