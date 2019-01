Les peelings (qu’on utilise un produit conçu pour la maison ou qu’on se paie un soin en institut) n’ont pas la cote auprès des personnes à la peau sensible. Deux nouveaux produits se targuent toutefois d’être assez doux pour convenir même aux peaux sensibles. Le point.

L’option à moins de 100$

Ce masque express contient pas moins de six AHA, en plus de micro-cristaux volcaniques exfoliants. On l’applique sur la peau sèche et on laisse poser cinq minutes seulement avant d’exfolier par mouvements circulaires. Avec sa fragrance très florale composée de notes de freesia, de poivre rose et de fève tonka, la gamme est résolument féminine, comme la plupart des produits de la marque, et n’irrite pas trop la peau sensible, à condition de ne pas l’utiliser trop fréquemment.



Masque éclat double peeling Super Radiance, Lierac, 60$

L’option de luxe

Convenant aux peaux sensibles, selon la marque, ce produit combine une première formule «effet peau neuve» à une seconde offrant un «effet liftant». On y trouve bien sûr les ingrédients vedettes de la gamme Abeille royale, le miel d’abeille noire d’Ouessant et la gelée royale, mais aussi des AHA (acide lactique, acide citrique et acide glycolique) qui permettent de se débarrasser des peaux mortes. Un soin pur luxe qui tient ses promesses, mais il faut y mettre le prix.



Sérum Double R – Renew & Repair Abeille royale, Guerlain, 191$