L’arrivée de la saison froide ne marque pas la fin des activités offertes par la Sépaq, bien au contraire. Plus que jamais, le réseau des parcs nationaux du Québec investit dans ses installations afin de permettre aux amateurs de sports d’hiver de s’en donner à cœur joie.

Au-delà du traditionnel duo raquettes et ski de fond, la Sépaq offre de nombreuses activités, qui vont du fatbike au ski hok, en passant par le traîneau à chiens. «On est toujours à l’affût des nouvelles tendances pour présenter une offre diversifiée, explique Lucie Boulianne, responsable des communications de la Sépaq. On veut surtout casser la perception voulant qu’un parc en hiver est un milieu hostile où on est laissé à soi-même au grand vent.»

Sur 24 parcs nationaux, 13 sont pleinement fonctionnels été comme hiver, avec refuges chauffés et guides sur place. Certains, comme le parc du Mont-Saint-Bruno, sont d’ailleurs plus achalandés l’hiver que l’été. Métro vous propose un tour d’horizon des activités hivernales à ne pas manquer dans le réseau de la Sépaq.

Dévaler les sentiers du parc d’Oka en fatbike

Le vélo à pneus surdimensionnés (VPS), mieux connu sous le nom de fatbike, gagne en popularité depuis quelques années dans la province et fait peu à peu son entrée dans les parcs nationaux. Le fatbike a une excellente traction qui permet de circuler sur toutes les surfaces, peu importe les conditions météorologiques. À quelques kilomètres de Montréal, le parc d’Oka offre des dizaines de kilomètres de sentiers pour les cyclistes hivernaux, le plus souvent en partage avec les raquetteurs et les marcheurs.

La location de VPS est également possible dans les parcs nationaux de la Jacques-Cartier, des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno.

À partir de 19,50$ pour une heure

Randonnée aux flambeaux au parc du Mont-Mégantic

Situé au cœur de la réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, le parc du même nom offre l’un des plus beaux points de vue sur la voûte céleste au Québec. L’une des meilleures façons d’en profiter est d’enfiler ses raquettes et de suivre les sentiers du parc sur un circuit balisé de 3,5 km, éclairé uniquement par la lune et des flambeaux disposés le long du parcours. Pour les amateurs d’astronomie, il est aussi possible de combiner cette activité avec une visite de l’ASTROlab, le musée scientifique affilié à l’observatoire du Mont-Mégantic. L’altitude permet de profiter d’une qualité et d’une quantité de neige exceptionnelles.

Le samedi du 21 janvier au 1er avril et les 1er, 2 et 3 mars

14,20 $ par adulte, gratuit pour les enfants

Du ski hors-piste dans le parc de la Jacques-Cartier

À 30 minutes de Québec, le parc de la Jacques-Cartier offre près de 150 hectares de neige vierge pour les skieurs hors-piste. Il s’agit du seul endroit du genre dans les parcs de la Sépaq à l’extérieur de la Gaspésie. Les secteurs Belleau et Matteucie proposent des dénivelés intéressants (300 et 330 m respectivement), qui se comparent sensiblement à ceux des monts Stoneham et Bromont, par exemple. Attention toutefois, ces zones ne sont ni entretenues ni patrouillées, et sont conseillées uniquement aux skieurs expérimentés.

L’accès à ses zones dépend en outre des conditions météorologiques. «Il faut un couvert de neige minimal (environ 1 m) puisqu’on se trouve dans un milieu de conservation où on doit protéger la flore», explique Lucie Boulianne.

Gratuit une fois les frais d’entrée du parc acquittés

Pêche blanche dans le parc des Grands-Jardins

Moins connu que son voisin des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, ce parc de Charlevoix abrite une végétation nordique exceptionnelle, en plus d’être un véritable paradis pour les pêcheurs, été comme hiver. Outre le ski de fond et la raquette, les amateurs de plein air peuvent aussi y taquiner l’omble de fontaine (truite mouchetée) sur l’Étang-Beaulieu.

Avis aux frileux: la pêche se fait directement sur la glace, sans cabane. Permis de pêche provincial requis. Du 28 janvier au 26 mars 2017 si les conditions météorologiques le permettent.

Droits de pêche: 18,13$ par jour/personne