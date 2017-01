Les préparatifs du Carnaval de Québec sont bien commencés. Le Palais de glace de Bonhomme prendra bientôt place dans la Zone Loto-Québec, à la place de l’Assemblée-Nationale et pourra accueillir les visiteurs dès le 27 janvier, pour le lancement du 63e Carnaval de Québec.

Le palais 2017 sera le plus imposant de la dernière décennie, déployant quelque 2000 blocs de glace sur une plus grande surface que tout autre palais depuis dix ans. Dans le cadre du Défi château de neige, les familles sont invitées à suivre les traces des bâtisseurs du Palais de glace de Bonhomme et construire leurs propres forts ou châteaux hivernaux. En 2016, près de 600 châteaux ont été inscrits à ce défi encourageant l’activité physique.

Le 63e Palais de Bonhomme s’inspire de plans élaborés par des étudiants en architecture de l’Université Laval pour un concours lancé l’automne dernier. Les concepts ont été jugés en fonction de leur originalité, de leur convivialité, de leur attrait, de leur conformité à l’image du Carnaval et de leur respect de certaines contraintes, comme l’aspect hivernal de l’événement. C’est finalement l’équipe de Mélissa Duperron, Frédéric Quirion et Félix-André Savard qui l’a emporté.

«On a droit à un Palais hors de l’ordinaire cette année, croyez-moi. Les jeunes de l’Université Laval nous ont réservé un beau défi technique, et c’est maintenant à mon équipe et à moi de donner vie à leur vision !», avance Marc Lepire, constructeur en chef du Palais et producteur de nombreuses structures et sculptures de glace pour le Carnaval.