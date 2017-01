Des plages pittoresques au sable blond, de jolies criques et de saisissantes falaises rougeâtres côtoient les stations balnéaires de l’Algarve, dans le sud du Portugal, où l’activité semble ne jamais s’arrêter. Comme beaucoup de destinations soleil, l’Algarve est devenue une région très fréquentée. Elle est toutefois beaucoup plus qu’une simple destination estivale, car elle bénéficie de charmants villages empreints d’histoire. Voici cinq sites à ne pas manquer.

Lagos

Ancienne capitale de l’Algarve, Lagos est probablement la plus jolie ville à visiter sur le littoral. De cet important port partaient les nombreuses expéditions qui allaient mener à la découverte des côtes africaines. Fait moins glorieux, Lagos a été la première ville d’Europe à se doter d’un marché aux esclaves arrachés d’Afrique. La cité est en partie entourée d’une enceinte médiévale, les Muralhas de Lagos. Le Castelo dos Governadores, édifié par les Maures et doté d’élégantes tours, avoisine l’agréable Praça Infante Dom Henriques, où s’élève l’Igreja de Santa Maria.

Parque Natural da Ria Formosa

D’une superficie de 184 km2, le Parque Natural da Ria Formosa comblera les ornithologues et les amateurs de belles étendues sauvages. Cette immense lagune, qui s’étend sur près de 60 km, recèle de nombreux îlots et bancs de sable ainsi qu’un dense réseau de chenaux qui sillonnent de vastes marais. La pêche, l’élevage de mollusques et l’exploitation de salines comptent parmi les activités économiques permises dans le parc. L’endroit constitue une halte idéale pour les nombreux oiseaux migrateurs en partance pour l’Afrique ou l’Europe du Nord.

Tavira

Traversée par le Rio Gilão, Tavira a successivement été phénicienne, romaine et maure jusqu’à sa reconquête par les chevaliers de l’ordre de Santiago en 1242. Grâce à son port commercial, qui a été le plus important de l’Algarve, la ville a joué un rôle non négligeable au sein du royaume du Portugal. Pour les amateurs d’édifices religieux, cette ville constitue une véritable bénédiction puisque pas moins d’une trentaine d’églises et de chapelles y sont recensées! L’autre grande attraction de Tavira est l’Ilha de Tavira, avec les somptueuses Praia de Terra Estreita et Praia do Barril.

Cacela Velha

S’il fallait décerner un prix du plus beau village de la région, Cacela Velha mériterait sans aucun doute la palme. Si vous désirez connaître ce à quoi devait ressembler autrefois l’Algarve, ne manquez pas d’aller visiter ce village plein de charme. Sur son harmonieuse petite place, où se trouve encore une ancienne pompe à eau, ne manquez pas d’observer l’église paroissiale datant du XVIe siècle, qui comporte encore un modeste portail latéral du XIIIe siècle. D’ici, vous pourrez également bénéficier d’une vue enchanteresse sur les bancs de sable et l’océan.

Castro Marim

Ne manquez surtout pas de vous rendre au mignon village de Castro Marim. C’est dans ce bourg que l’ordre du Christ a été fondé, remplaçant ainsi l’ordre des Templiers. Au sommet de sa petite colline entourée de modestes maisonnettes éclatantes de blancheur, vous verrez une forteresse du XVIIe siècle au cœur de laquelle se trouvent les ruines bien conservées du Castelo de Castro Marim, édifié au Xe siècle. En vous baladant sur le chemin de ronde, vous profiterez d’une vue étendue sur le village, la réserve et ses nombreuses salines, ainsi que sur le Rio Guadiana.

