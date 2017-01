Le début d’une nouvelle année est souvent synonyme de résolutions. Et si on décidait de simplement prendre un peu de temps pour soi, question d’entamer 2017 sans stress?

Située au coeur de la Montérégie, plus précisément à Roxton Falls, l’auberge Villa Nao, nouvellement ouverte, propose, deux fois par mois, des retraites de yoga et méditation dirigées par Anne-Marie Archambault. On y aborde notamment la gestion du stress, tout en offrant une initiation à la méditation et un retour aux bases du yoga.

«Nous souhaitons sortir du moule de perfection qui est souvent rattaché au yoga», explique la copropriétaire de l’endroit, Dominique Spénard.

Comptant sept chambres, l’auberge peut accueillir 18 personnes et offre aussi la thermothérapie, la massothérapie, la luminothérapie et l’aromathérapie. À noter que le studio de yoga vitré offre une vue imprenable sur la rivière Noire, tout près.