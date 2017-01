En matière de sports d’hiver, les Québécois savent comment s’amuser sur la neige comme sur la glace! La raquette, le patin et le ski de fond sont d’ailleurs des sports de prédilection pour tous ceux qui souhaitent profiter des joies de l’hiver.

Raquette

En plus de vous permettre de découvrir des panoramas parfois inaccessibles à la marche, la raquette ne nécessite aucun apprentissage technique et peut être pratiquée à l’intensité désirée, selon le dénivelé et la longueur du parcours. Vous n’avez qu’à enfiler des vêtements chauds, de simples bottes d’hiver, puis les raquettes afin de profiter pleinement de l’activité.

Patin

Apprendre à patiner est tout à fait naturel pour la plupart des Québécois. Les patineurs débutants prendront aussi rapidement plaisir à glisser, à tourner et même à faire la course sur la glace! Le patinage est une option peu coûteuse qui plaira à toute la famille.

Ski de fond

Le ski de fond est un sport nécessitant un minimum de technique pour être apprécié à sa juste valeur, mais une fois la base maîtrisée, on peut atteindre des vitesses intéressantes et même y aller avec intensité. En ville ou en banlieue, des centaines de kilomètres de pistes sont entretenus chaque année, au plus grand plaisir des fondeurs!

Triathlon d’hiver

Le Québec a toujours eu la réputation d’innover en matière de sports d’hiver. C’est d’ailleurs sur les plaines d’Abraham, à Québec, qu’a été inventé le triathlon d’hiver, soit la combinaison de la course en raquettes, du patin sur glace et du ski de fond. C’est un sport qui sollicite le système cardiovasculaire et qui est grandement apprécié des adeptes du dépassement de soi.

Une journée d’initiation au triathlon d’hiver aura d’ailleurs lieu le 28 janvier au parc Maisonneuve. C’est gratuit et aucune inscription n’est requise.