Pour profiter de l’hiver, rien de mieux que de s’offrir une journée de raquette en pleine nature. Et nul besoin d’aller très loin! Les régions des Laurentides, de l’Outaouais ou de Lanaudière regorgent de sites à explorer. Voici trois endroits avec de beaux paysages, idéals pour faire de la raquette.

La Montfortaine

Circuit sauvage situé dans le parc régional des Pays-d’en-Haut, et plus spécifiquement dans le village de Montfort (municipalité de Wentworth-Nord), La Montfortaine compte désormais cinq sentiers de niveau intermédiaire qui permettent de parcourir les collines de la région.

Longueur des parcours : 21,5 km

Randonnée hors piste : oui

Tarif: gratuit

Réseau: 5 sentiers forment des boucles de 2,4 km à 9 km. Des belvédères permettent d’observer les montagnes avoisinantes ainsi que le lac Saint-Joseph.

Services: stationnement, accueil, carte des sentiers

Pavillon récréatif et communautaire de Montfort, 160, rue Principale, Wentworth-Nord, 450 226-2428 ou 450 226-7898

Château Montebello

Le superbe Château Montebello, la plus grosse structure de bois rond du monde, construit en 1930 et aujourd’hui appartenant à Fairmont, est un centre de villégiature établi sur le bord de la rivière des Outaouais, à 120 km de Montréal. Au fil des ans, le Château Montebello a développé un réseau de sentiers intéressant et accessible à tous. Le village de Montebello promet aussi de belles surprises, tout comme la région, très facile d’accès.

Longueur des parcours: 10 km

Randonnée hors piste: oui

Tarif: 6 $

Réseau: 2 sentiers

Hébergement sur place: Fairmont Le Château Montebello, Fairmont Kenauk (chalets)

Services: stationnement, restaurant, location de raquettes

392, rue Notre-Dame, Montebello, 819 423-6341

Parc régional de la Forêt Ouareau

Le parc régional de la Forêt Ouareau constitue un immense territoire sauvage (160 km2) qui s’étend sur les cinq municipalités que sont Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Côme et Saint-Alphonse-Rodriguez, dans Lanaudière. Le secteur du Massif est particulièrement prisé des amateurs de raquette.

Longueur des parcours: 35 km

Randonnée hors piste: oui

Abris, refuges: 6 refuges

Tarif: 6 $

Réseau: le réseau compte plusieurs sentiers permettant différents parcours, notamment pour rejoindre le pont suspendu par le Sentier national (3,5 km), le refuge Corbeau (5,4 km aller) ou la boucle des monts Prudhomme (5,5 km). Outre ces sentiers, ceux de randonnée pédestre du secteur Grande-Vallée de Chertsey sont accessibles en raquettes.

Hébergement sur place: refuges

Services: stationnement, accueil, salle de fartage, carte des sentiers

1500, route 125, Notre-Dame-de-la-Merci, 1 866 484-1865

Extraits tirés du guide Ulysse Raquette et ski de fond au Québec, par Yves Séguin, offert au en versions papier et numérique.