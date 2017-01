L’histoire de Sissi, impératrice d’Autriche et reine de Hongrie, fait rêver bien des gens. Elle aura marqué l’imaginaire par son incroyable beauté réputée partout en Europe, mais aussi par son triste mariage avec Franz Joseph, son tragique destin et sa vie trop courte. Quoi voir et quoi faire lorsqu’on se rend dans la capitale autrichienne sur les traces de la défunte impératrice?

Qui était Sissi?

Fille de la princesse Ludovica de Bavière et du duc Maximilien, Elisabeth Amalie Eugenie, surnommée Sissi, est née à Munich en Allemagne le 24 décembre 1837.

Le mariage de Sissi et Franz Joseph a été célébré le 24 avril 1854. Elle avait 16 ans.

Sissi a eu quatre enfants: Sophie (décédée à l’âge de 2 ans), Rudolf (qui s’enlèvera la vie à l’âge de 30 ans), Gisela et Marie Valérie (la seule sur l’éducation de laquelle elle aura un certain contrôle).

Même si Sissi refusait de se faire tirer le portrait depuis l’âge de 32 ans (elle ne voulait pas se voir vieillir!), on sait que l’impératrice avait des cheveux longs jusqu’au sol et se vantait d’avoir une taille qui faisait 50 cm.

Sissi a été assassinée le 10 septembre 1898 à Genève. Elle avait 60 ans.

Schloss Schönbrunn



Le palais d’été de la famille royale est un incontournable de tout voyage à Vienne, qu’on soit ou non fan de Sissi. Avec la visite impériale, vous découvrirez 22 salles luxueuses au décor rococo où Sissi a déjà habité. Nulle visite n’est complète sans un détour dans les magnifiques jardins et l’impressionnante gloriette. Le palais fait partie des joyaux de l’UNESCO.

L’église des Augustins

C’est à l’église des Augustins que le mariage de Sissi et Franz Joseph a été célébré en 1854. Cependant, elle est plutôt facile à manquer. Le bâtiment se fond maintenant dans le décor du palais Hofburg, qui l’a en quelque sorte englouti. Seul son clocher est visible au-dessus des toits. On peut cependant visiter l’église, dont l’intérieur est d’une simplicité impressionnante.

Le Belvédère



On se rend au Belvédère supérieur (il y a aussi le Belvédère inférieur) pour l’impressionnante collection de tableaux et de sculptures impériaux, dont plusieurs de Sissi (et de Franz Joseph). Le baiser de Gustav Klimt s’y trouve aussi, pour les intéressés.

Le musée de Sissi et les appartements impériaux

En plein cœur de Vienne, entrez dans l’intimité de Sissi en visitant ses anciens appartements et en découvrant plus de 300 objets lui ayant appartenu. Dans la partie musée, on trouve ses robes, ses bijoux et même le rapport du coroner relatif à sa mort. Dans la partie appartements, les visiteurs découvrent avec beaucoup d’émotion la chambre de Sissi, son ancien bureau et sa salle d’exercices, entre autres.

La crypte impériale

Aussi appelée crypte des Capucins, la crypte impériale est à quelques minutes à pied du palais Hofburg. Douze empereurs et 18 impératrices reposent à cet endroit, qui a été consacré en 1632. On y trouve les tombeaux de Sissi ainsi que ceux de Franz Joseph et de Marie Thérèse. Les descendants des archiducs d’Autriche y sont toujours enterrés, et les dernières obsèques se sont déroulées en 2011.