La province de Torba, au Vanuatu, veut bannir les importations de malbouffe occidentale et miser sur sa propre production agricole biologique, a rapporté The Guardian.

«Nous avons actuellement une infiltration de malbouffe venant d’outremer», a affirmé au quotidien britannique le Père Luc Dini. Celui-ci soutient que bannir les aliments provenant de l’étranger améliorerait la santé et le bien-être des insulaires de Torba. «C’est facile de faire bouillir des nouilles ou du riz, mais ces produits n’ont presque pas de valeur nutritive, et nous n’avons pas besoin d’importer de la nourriture puisque nous faisons pousser beaucoup d’aliments biologiques sur nos îles», a-t-il poursuivi.

L’alimentation locale se compose principalement de poissons, de crabes, de crustacés, de taro, d’ignames et de fruits. Les importations de nourriture les plus fréquentes dans la province de Torba sont le riz, les sucreries, le poisson en conserve et les biscuits, a fait remarquer M. Dini.

M. Dini, qui est un leader communautaire et chef du conseil du tourisme local, a déjà ordonné aux propriétaires de bungalows à vocation touristique de ne servir à leurs clients que des aliments locaux et biologiques. Dans une entrevue à Radio New Zealand, M. Dini a concédé que bannir toutes les importations de nourriture allait être difficile et que le processus se ferait petit à petit.

Tel que mentionné par The Guardian, la législation concernant le bannissement des importations de nourriture pourrait prendre deux ans. Torba souhaite être la première province du Vanuatu à n’autoriser que des aliments biologiques d’ici 2020.

La république de Vanuatu est située à 1750 km de la côte est de l’Australie. Son archipel est composé de 83 îles.