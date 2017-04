Vous partez dans le Sud, mais vous ne voulez pas tomber sur la saison des pluies? Vous vous rendez dans les pays scandinaves et voulez être sûrs d’y voir de la neige?

Voici l’outil que vous n’espériez plus: une carte qui vous pointe les meilleurs moments pour voyager selon la météo.

Sur cette carte, créée sur Tableau public, un site de partage de données, vous pouvez choisir votre semaine de vacances et voir où il fera le plus beau dans le monde à ce moment-là.

Si vous êtes une personne qui préfère les températures plus fraîches, voire plus froides, vous pouvez aussi choisir votre température idéale et indiquer que vous aimeriez partir lorsque le mercure est sous zéro.

Selon cette carte, c’est l’été qu’il fait bon venir visiter le Québec. La meilleure période est entre la troisième semaine de juin et la mi-septembre.

Vous pouvez utiliser la carte ici.