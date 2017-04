GRANBY, Qc — Le Zoo de Granby a connu une saison hivernale record.

Plus de 90 000 visiteurs ont profité des activités du plus important parc animalier du Québec, du 26 décembre jusqu’à Pâques. Il s’agit d’une augmentation de plus de 50 % de l’achalandage par rapport à l’an dernier.

Selon la direction, les nouveautés de la 10e édition du Zoo l’Hiver ont contribué au succès de cette saison, notamment l’ajout d’une patinoire réfrigérée de 300 mètres carrés. De plus, le nouveau rallye interactif avec ses stations sur l’adaptation des animaux au froid a rehaussé l’expérience offerte aux visiteurs.

Le Zoo de Granby, créé il y a 64 ans, est maintenant plongé dans les préparatifs de la prochaine saison estivale avec sa nouveauté, le parc Dinozoo, qui mettra en vedette 21 dinosaures grandeur nature. Il ouvrira ses portes le 20 mai prochain.