Le porte-parole du Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) Patrice Bélanger promet cinq soirées de party pour célébrer les trente ans de l’événement, au parc La Baie, du 31 août au 4 septembre prochain.

L’ensemble de la programmation mettra en vedette des artistes québécois, qu’ils soient pour une première fois au FMG ou qu’ils reviennent à la demande du public

La mise en valeur des talents québécois d’abord et avant tout fait partie de la réussite du FMG, croit son porte-parole. «C’est un des ingrédients fort de la recette à succès du festival depuis de nombreuses années», a-t-il lancé, en entrevue lors du lancement de la programmation.

Clore la saison des festivals avec une brochette d’artistes d’ici, tant des nouveaux au FMG que des habitués étaient donc incontournable, selon les organisateurs.

Il cite en exemple les 2 frères, lors de la première soirée, du 31 août, qui en sera à un premier passage sur les planches de la scène principale. Ceux qui ont parmi leurs succès Maudite promesse et Nous autres chanteront en début de soirée, suivi par Les Cowboys Fringants.

Le vendredi soir sera l’occasion de rire un coup, avec la présence d’Alexandre Barrette, Cathy Gauthier, Philippe Laprise et Stéphane Rousseau pour le grand gala d’humour. Une recette à succès du FMG, rappelle Patrice Bélanger.

La troisième soirée, le samedi 2 septembre, sera un grand hommage au 150e anniversaire du Canada. Seront sur place de nombreux artistes qui revisiteront les styles qui ont marqué l’histoire du festival, de la turlutte au rock en passant par le yé-yé et le rap.

Claude Dubois, Debbie Lynch-White, Martin Giroux, Martin Rouette, Philippe Touzel, Bruno Pelletier, Luce Dufault, Samian, Nicolas Pellerin et Bryan Audet seront sur place. Ces deux derniers étaient d’ailleurs du lancement pour donner un avant-goût du spectacle. D’autres détails sur ce spectacle seront dévoilés durant l’été.

Le dimanche, c’est l’artiste le plus demandé qui montera sur la scène du FMG. Pour une huitième fois, Éric Lapointe viendra présenter ses grands succès.

En clôture de l’événement, c’est la fièvre du country qui touchera Gatineau. Guylaine Tanguay sera sur place, en compagnie de quelques invités. En plus du Gatinois Daniel Bertrand et de Patrick Norman, le ténor Marc Hérvieux et Michel Pagliaro seront aussi de la partie pour revisiter des grands succès américains et québécois du country.

«Si j’étais encore qu’un festivalier et pas un porte-parole, j’aurais passé la fin de semaine ici quand même», a lancé Patrice Bélanger, qui a bien hâte a à la fin de l’été pour fouler le sol du parc La Baie. En août, le reste de la programmation sera dévoilée.

C’était aussi l’occasion de présenter les nouvelles formes spéciales, parmi lesquelles un tatou géant en costume de cow-boy, un lion et une baleine. En toute, onze formes spéciales voleront dans le ciel de Gatineau.

Billets en vente dès mercredi.