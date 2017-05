Tout le monde aime le Vermont, non? Comment résister à ce coin de pays qui ravive spontanément la nostalgie latente au cœur des citadins, même les plus endurcis? Entre les paysages bucoliques ponctués de collines ondulantes, les églises aux blancs clochers, les ponts couverts, les magasins généraux et les érablières, voici une terre où on se voisine courtoisement et où on traite l’environnement avec sagesse. Cinq de nos coups de cœur au pays des montagnes vertes.

Le lac Champlain

Long de 200 km et d’une superficie de près de 1 140 km2, le lac Champlain compte parmi les plus grands lacs des États-Unis.

Les Champlain Islands comprennent trois îles principales dans le lac Champlain, auxquelles s’ajoutent beaucoup d’autres îles plus petites : Grand Isle / South Hero, North Hero et Isle La Motte. Grand Isle abrite le deuxième parc d’État en importance du Vermont, le Grand Isle State Park, qui est aussi l’un des plus fréquentés.

Un superbe plan d’eau pour profiter des journées ensoleillées de la belle saison!

Green Mountain National Forest

Le Vermont est tout spécialement réputé pour sa Green Mountain National Forest, une forêt de quelque 160 000 hectares en très grande partie montagneuse où on ne trouve que très peu de services. Les possibilités d’activités de plein air y sont proprement ahurissantes, notamment la randonnée pédestre, le camping, le vélo et le ski de fond.

Montpelier

Montpelier est la plus petite capitale américaine… et la seule où ne se trouve aucune succursale des restaurants McDonald’s!

Pour capter le mieux possible la véritable atmosphère des lieux, arpentez les rues par un beau samedi matin d’été, alors que se tient le Farmers Market, où on vend des fleurs, des produits de boucherie et de l’artisanat.

L’actuel capitole du Vermont, ou State House, est en fait le troisième en titre. Son dôme recouvert de feuilles d’or est surmonté d’une version art populaire de Cérès, la déesse des moissons.

Stowe et Smugglers’ Notch

Même si l’atmosphère manifestement commerciale de Stowe en rebute plus d’un, nul ne peut nier son charme irrésistible. Après tout, ce village est truffé de beaux bâtiments du XIXe siècle et doté d’une abondance de restaurants, de boutiques et d’activités à même de combler à peu près n’importe qui. Stowe est le siège du Trapp Family Lodge, soit la demeure de la famille von Trapp, dont l’épopée chantante a été relatée dans le célèbre film La Mélodie du bonheur.

Tout près se trouvent les Bingham Falls, des chutes spectaculaires hautes de 12 mètres et prolongées d’une gorge non moins impressionnante. Vous vous y sentirez à mille lieues des complexes touristiques des environs.

Chez Ben and Jerry’s, l’usine où on fabrique les meilleures crèmes glacées du Vermont, une visite guidée permet de faire le tour de la chaîne de fabrication et de participer à une dégustation.

Burlington

Burlington, qu’on surnomme Queen City, a récolté plusieurs récompenses au cours des dernières années en raison de la qualité de vie qu’elle offre à ses résidents. Entre autres honneurs, elle a été désignée comme une des villes les plus jolies des États-Unis et une des villes artistiques les plus branchées du pays. Sans compter qu’il s’agit également d’une ville fascinante à visiter!

Le Church Street Marketplace, avec son atmosphère animée et inspirante, est l’endroit par excellence pour prendre le pouls de la ville, observer les passants et flâner à son aise.

Le Waterfront Park est le lieu idéal pour s’asseoir tranquillement sur un banc de la promenade, faire une balade à vélo, s’offrir une croisière, assister à un festival ou simplement admirer le coucher de soleil derrière les Adirondacks (un des plus spectaculaires au monde, selon l’auteur Rudyard Kipling!). Vous trouverez également sur place l’ECHO Lake Aquarium and Science Center, un bon endroit pour en apprendre davantage sur la faune et la flore du lac Champlain.

Texte tiré du guide Ulysse Fabuleuse Côte Est américaine, par le collectif d’auteurs Ulysse, disponible au www.guidesulysse.com, en version papier et en version numérique.