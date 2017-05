Le Parc Safari a investi 400 000$ afin de présenter plusieurs nouveautés aux visiteurs cette année, dont de nouveaux animaux. Parmi eux, des reptiles seront regroupés dans le pavillon Reptilium.

Le secteur aquatique a aussi été revampé. Une plage a été aménagée et on y trouve un nouveau restaurant et une boutique.

«On retourne aux sources avec nos animaux, explique Rita Barrière, responsable des communications. Avec notre nouveau slogan Complètement zoo !, on rappelle que notre priorité ce sont les animaux. Ce qui nous démarque, c’est le Safari aventure. On fait aussi de la reproduction et de la conservation.»

Il sera désormais possible de visiter la plaine africaine à bord d’un camion de brousse M35 pour voir de plus près les éléphants, les girafes et le rhinocéros, en compagnie d’un zoologiste. Il y aura de trois à quatre départs par jour. Cette activité est payante.

Jeux

Le Parc Safari s’est doté d’une zone de jeux extérieurs gratuits: le parc Nishati − qui signifie énergie en swahili, une langue africaine. Cet espace comprend un labyrinthe. L’accès à ce dernier est désormais gratuit.

On y trouve aussi d’énormes jeux gonflables d’une dizaine de mètres de haut, une piste d’hébertisme et un mur d’escalade.

Pendant que les enfants brûleront leur énergie dans ces attractions, les parents pourront relaxer dans une aire de détente munie de hamacs et de fauteuils poire.

Spectacles

Tous les jours, à compter du 19 mai, la troupe africaine Kalabanté animera le site avec ses percussions et ses acrobaties. Différents spectacles seront aussi présentés au courant de l’été dans le secteur dédié à cet effet.

Autre nouveauté, le Parc Safari organisera des fins de semaine thématiques. Parc exemple, le week-end du 3 et 4 juin, plusieurs producteurs locaux seront sur place. Une autre fin de semaine portera sur la Jamaïque. À cette occasion, les visiteurs courront la chance de gagner un voyage au pays de Bob Marley.