Pour s’offrir l’expérience unique d’une nuitée complètement folle, il faut sortir des sentiers battus et parfois traquer ses critères de confort contre ceux d’étonnement et de plaisir! Voici trois suggestions qui vous sortiront de vos habitudes… et dont vous vous souviendrez longtemps!

Yourte et clapotis en Gaspésie: un amalgame réussi

Les installations de l’entreprise Aux 4 Vents, de Carleton-sur-Mer, l’inscrivent définitivement parmi les lieux d’hébergement les plus inusités au Québec. Ses yourtes flottantes peuvent héberger jusqu’à six personnes. Tout équipées (terrasse sécuritaire, cuisinette, literie, eau potable, toilette compost, éclairage DEL), elles sont bien amarrées dans le barachois, à l’abri des grands vents. Choisissez un canot ou un kayak et pagayez quelques minutes seulement pour vous rendre à votre yourte! Pensez à apporter une canne à pêche; c’est l’endroit idéal pour lancer sa ligne. Cette expérience unique vous assure de plus un sommeil paisible, au gré du clapotis de l’eau, sous un ciel immense qu’on vous souhaite bien étoilé.

Aux 4 Vents

725, boul. Perron, Carleton-sur-Mer

418 364-3885

Roupiller parmi les poissons à Québec

Complètement génial que ce forfait d’une nuit à l’Aquarium du Québec! Une fois que les derniers visiteurs auront quitté les lieux et que les employés seront retournés chez eux, quand la lumière du jour aura pris des teintes plus chaudes et que le silence se sera installé tout autour, PAC, la mascotte de l’Aquarium, et un guide animalier guetteront votre arrivée avec fébrilité. Ils vous accueilleront à bras ouverts, avec tout votre fatras d’enfants, de bagages, d’oreillers et de sacs de couchage, et vous conduiront en voiturette vers le tunnel du Grand Océan pour y établir votre camp. S’ensuivra une soirée éminemment sympathique, où l’excitation d’avoir l’Aquarium à vous seul se doublera du plaisir de la visite privilégiée, de la très rigolote chasse au trésor et de la surréaliste séance de cinéma. De retour au tunnel pour la nuit, vous vous endormirez en regardant la silhouette de centaines de poissons qui ondulent au-dessus de votre tête.

Aquarium du Québec

1675, av. des Hôtels, Québec

418 659-5264 ou 1 866 659-5264

Bien dans sa bulle au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’emplacement de choix du Parc Aventures Cap Jaseux sur le majestueux fjord du Saguenay et la variété d’activités de plein air qu’on y propose en font un lieu unique, sans compter les divers types d’hébergement qui vous seront proposés. Ainsi, vous aurez entre autres l’occasion rarissime de dormir dans une sphère suspendue à un arbre. Installées dans un secteur paisible, la sphère futuriste et la sphère camouflage offrent toutes deux un espace lumineux, mignon et pratique, doté d’un ameublement modulable avec cuisinette et d’une fenêtre avec vue sur le fjord. Idéal pour les amoureux qui souhaitent entretenir leur bulle!

Parc Aventures Cap Jaseux

250, ch. de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence

418 674-9114 ou 1 888 674-9114

Texte tiré du guide Ulysse Étonnant Québec! 150 expériences insolites,

Par Julie Brodeur

Disponible en version papier et en version numérique