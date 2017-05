Voyager avec de jeunes enfants sans avoir à déménager la maison au grand complet pour les distraire durant le trajet (voire une fois à destination)? C’est de plus en plus facile grâce à de nouveaux produits compacts conçus pour être transportés facilement. Voici nos favoris.

Tout-en-un

Les créations de Playmobil, avec leur multitude de petites pièces, ne sont pas indiquées, a priori, pour voyager léger. Cela dit, la marque propose aussi des coffrets des plus pratiques, munis d’une poignée de transport. Il suffit de ranger les petits personnages et accessoires à l’intérieur et de verrouiller le boîtier pour ne perdre aucune pièce.



1.2.3 My Take Along Farm, Playmobil, 44$

Sans dégâts

Les petits ne risquent plus de crayonner partout avec ces crayons feutres dont l’encre est transparente sur la plupart des surfaces (sauf sur un papier destiné spécialement à cet usage!). La trousse comprend notamment 5 marqueurs et un bloc à colorier de 24 pages.

Mallette d’artiste Color Wonder, Crayola, 15$

En auto

Ce plateau amovible qui se fixe autour du siège d’auto est parfait pour les petits qui ont envie de colorier, de lire ou de grignoter durant un long trajet. Ses bords surélevés empêchent les objets qu’on y pose de tomber.

Plateau pour activités de voyage, Skip Hop, 30$

À lire

Deux livres coup de cœur qui ne manqueront pas de distraire les petits rats de bibliothèque. À glisser dans leur valise pour égayer la lecture du soir durant les vacances!

Le moustique – Les petits dégoûtants, Tome 10, Elise Gravel, La courte échelle, 10$

Les vacances de Facteur Souris, Marianne Dubuc, Casterman, 20$

Passe-temps

Pour dérider un peu les jeunes voyageurs impatients d’arriver à destination, voici un jeu d’observation au format compact à laisser dans la voiture. Sur chaque carte, il y a quelque chose à trouver : un panneau indiquant l’endroit où on va, un véhicule transportant une échelle ou de gros tuyaux, un panneau de signalisation endommagé, un véhicule équipé de très gros pneus…

Quand est-ce qu’on arrive? 13$

Pour la collation

Plusieurs modèles de contenants à collation anti-dégâts sont sur le marché. Celui-ci se distingue avec ses rabats souples, son couvercle étanche et sa poignée flexible.

Tasse à goûter Flippy, Oxo Tot, 12$