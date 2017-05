L’effondrement de terre et de roches sur cette route, qui surplombe le Pacifique et est très fréquentée par les touristes, s’est produit samedi matin dans un lieu reculé et quasi inhabité nommé Mud Creek, à environ 48 km au sud du Pfeiffer Canyon.

La route avait déjà été fermée à cet endroit avant qu’un million de tonnes de terre ne s’effondrent du flanc de la falaise, en la recouvrant sur près de 500 mètres, a précisé Jim Shivers, porte-parole de l’agence des Transports de Californie.

« La route va sans doute être fermée pendant plusieurs mois », a-t-il prévenu. « C’est un très très gros événement […] et c’est quelque chose que nous n’avons pas vu auparavant. Nous avons beaucoup de travail ».

L’étendue de éboulement est tel que les roches et la terre sont même tombées sous la route « jusque dans l’océan sur près de 80 m ».

La terre est meuble car elle est encore saturée par l’eau des pluies diluviennes de l’hiver, a expliqué M. Shivers.

Ces pluies avaient provoqué des crues, endommagé un barrage et forcé l’évacuation de milliers de personnes, entraînant la fermeture de plusieurs pans de cette route.